Roberto Zaccaria morto suicida come Daniele/ Si era finto sua ragazza Irene in chat

E’ morto Roberto Zaccaria, 64enne che era finito al centro di un servizio de Le Iene, riguardante il suicidio di un 24enne, tale Daniele. A settembre di un anno fa il giovane si era tolto la vita dopo aver scoperto che la fidanzata con cui aveva avuto una relazione solo via WhatsApp, una certa Irene, era in realtà un uomo, ed il ragazzo era stato trovato morto nella sua abitazione, impiccato.

Secondo Le Iene dietro a quell’uomo che chattava con il povero Daniele vi era proprio Roberto Zaccaria, che ieri mattina, 6 novembre, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, molto probabilmente morto anch’egli suicida. Sulla vicenda era stata aperta un’indagine da parte della Procura di Forlì, ma in seguito era stata chiesta l’archiviazione del reato principale, ovvero, morte come conseguenza di altro delitto, chiedendo invece la condanna nei confronti dello stesso 64enne per il reato di “sostituzione di persona”, poi condanna convertita in pena pecuniaria da 825 euro.

ROBERTO ZACCARIA, MORTO “IRENE”: LE IENE E IL CASO DEL 24ENNE DANIELE MORTO SUICIDA

Il papà di Daniele ha sempre cercato di lasciare accesi i riflettori sulla vicenda del figlio, e nei giorni scorsi si era rivolto all’agenzia Ansa, come riporta Affaritaliani.it, appellandosi direttamente al neo presidente del consiglio, Giorgia Meloni, attraverso una nota in cui si leggeva: “Ad oggi, l’uomo responsabile di tutto questo si trova a piede libero (riferendosi a Roberto Zaccaria ndr), si sveglia ogni mattina e se ne va per le vie del suo Paese, come se nulla fosse accaduto. Non avrò più indietro Daniele, nel frattempo, colui che ritengo il responsabile di questo tragico evento è libero e i carabinieri hanno addirittura scoperto che ha continuato con questo gioco sporco”.

E ancora: “Quella relazione virtuale ha portato alla morte di mio figlio. Ciò che è accaduto è di una gravità immane e molti altri ragazzi e ragazze sono vittime di questi inganni. Tanti riescono a salvarsi, tanti altri no”. Sono attesi aggiornamenti sulla vicenda, durante la prossima puntata de Le Iene in onda domani sera come sempre su Italia Uno.











