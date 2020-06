Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta/ Lei: “ci siamo guardati negli occhi e..”

Pubblicità

Roberto Zappulla è da alcuni anni il marito di Maria Teresa Ruta. L’uomo è riuscito a far battere il cuore della famosa conduttrice, dopo la precedente relazione della showgirl con Amedeo Goria, terminata a fine anni novanta. La coppia è andata all’altare ormai cinque anni fa. Un matrimonio particolare, che i due hanno deciso di celebrare durante uno splendido viaggio in Etiopia. In una apparizione a Domenica In, Maria Teresa Ruta aveva espresso parole meravigliose per il suo nuovo compagno, un amore nel quale non sembrava più credere dopo la rottura con Goria: “Ero impegnata con il lavoro e a seguire i miei figli. Poi ho incontrato Roberto Zappulla, che sembrava così lontano da me. Io non volevo conoscere lui e lui non voleva conoscere me. Poi ci siamo guardati negli occhi e in tre mesi e mezzo è venuto a vivere con me”, ha raccontato.

Chi è Roberto Zappulla? Marito di Maria Teresa Ruta e…

Non si hanno moltissime informazioni su Roberto Zappulla, ciò che è noto al grande pubblico è il fatto che sia il marito di Maria Teresa Ruta. Dopo essersi conosciuti i due hanno deciso di andare a convivere, trasferendosi a Luino, un piccolo centro di Varese sul Lago Maggiore. Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta sono stati spesso fotografati insieme dai paparazzi e inoltre, insieme, hanno preso parte all’avventurosa esperienza di Pechino Express, per dimostrare a loro stessi e agli altri un grande feeling di coppia. Una storia d’amore fresca e brillante, benché entrambi non siano più giovanissimi. Ma d’altronde il detto parla chiaro: il vero amore non ha età. E quello tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta sembra essere tale…



