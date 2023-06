Robot potranno avere “figli”/ Studio: “genitori mescolano DNA digitale su computer”

I robot del futuro potranno riprodursi e avere figli. È quanto sostengono alcuni scienziati di Regno Unito e Paesi Bassi che hanno condotto una particolare ricerca in questo campo. Come si legge sul Guardian, un team di ricercatori ha realizzato una tecnologia completamente automatizzata che consentirà ai robot di riprodursi ripetutamente, evolvendo il loro codice genetico artificiale nel tempo per adattarsi meglio all’ambiente.

Ma nel concreto come faranno i robot ad avere dei figli? Secondo lo studio, questo processo sarà reso possibile mescolando il “Dna digitale” di due robot genitori su un computer. A questo punto, il nuovo design viene inviato a una stampante 3D che fabbrica il corpo del robot, successivamente un braccio robotico collega un “cervello” caricato con software di controllo ereditato dai genitori. In questa fase possono anche essere aggiunti eventuali nuovi componenti come sensori, ruote o giunture, sempre selezionati nel corso di questo processo evolutivo. Ma non è tutto, perché una simulazione sul computer renderà possibile creare una replica digitale di ogni nuovo robot. Ogni robot genitore potrà quindi creare dei figli unendo le caratteristiche di maggior successo di madre virtuale e padre fisico, combinando un’evoluzione simulata veloce e la valutazione più accurata effettuata in un ambiente fisico reale.

In futuro i robot avranno “figli” progettati e selezionati: e gli esseri umani?

I robot in futuro potranno quindi riprodursi e avere “figli” in autonomia, ma questo processo potrà avvenire anche con il supporto di un essere umano, il cui ruolo potrebbe essere selezionare robot con caratteristiche particolari. Lo studio, citato dal Guardian, menziona addirittura dei veri e propri allevamenti in cui potrebbero essere prodotti robot adattati a condizioni specifiche e a particolari requisiti degli utenti. Potrebbero essere allevati per qualità come la durata della batteria o l’impronta di carbonio, proprio come oggigiorno si allevano e si selezionano piante per la resistenza alla siccità o in base al gusto. Tali allevamenti inoltre dovrebbero essere soggetti a controlli rigorosi e all’applicazione di precise regole etiche.

La possibilità per i robot di avere figli può sembrare un discorso da film di fantascienza, ma in futuro il loro ruolo è destinato a essere sempre più centrale. Ripensare l’evoluzione tramite robot e computer potrebbe forse aprire le strade a nuovi modi di progettare e produrre, liberi dai vincoli dei processi che attualmente segue la nostra società.











