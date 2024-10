CHI SONO I VINCITORI DI ROBOTGAMES 2024

Una squadra è pugliese, l’altra lombarda e la terza piemontese: è questa la provenienza dei tre team che hanno vinto la prima edizione dei Robotgames, il concorso di robotica e automazione destinato agli studenti delle scuole superiori, che si è tenuto a FieraMilano. A trionfare sono stati i RoboticWay dell’IISS Volta De Gemmis di Bitonto, in provincia di Bari, con il progetto PalletBot, insieme a I Fabbri della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada (Alessandria) che hanno presentato GrindWoodPro, mentre i CyberTitans dell’IIS Luigi Galvani di Milano hanno realizzato le Piattaforme intelligenti automatizzate.

Questo il verdetto della finale dei Robotgames 2024 che si è tenuta ieri, 11 ottobre, e che ha visto competere 8 squadre di altrettante scuole italiani. Hanno presentato i loro progetti al pubblico e alla commissione che doveva giudicarli, con la content creator Greta Galli, esperta in tecnologia, che ha animato la finale di questa competizione, sostenuta da UCIMU Academy, tramite la Fondazione UCIMU, e da EFIM, che è l’ente fiere italiane macchine, con l’aiuto di Fondazione Fiera Milano.

PALLETBOT DI BITONTO AL PRIMO POSTO

Il progetto che ha conquistato il primo posto al Robotgames 2024 in questa speciale classifica è quello della scuola pugliese: PalletBot è un trasportatore automatico di pallet che è stato ideato dal gruppo di studenti RoboticWay dell‘IISS Volta De Gemmis di Bitonto per semplificare il lavoro umano quando bisogna trasportare le merci nei magazzini delle aziende, partendo già dalla fase in cui i camion le caricano e scaricano. Grazie a questo sistema, i lavoratori non sono tenuti a svolgere mansioni faticose e hanno una ulteriore garanzia per quanto riguarda un aspetto importante quale è la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, il trasportatore è realizzato completamente in 3D, è dotato di 4 ruote che si muovono in tutte le direzioni e può definire da solo il percorso da seguire, essendo dotato di sensori. Gli studenti hanno raccontato che l’idea è nata dall’osservazione di un addetto alla logistica mentre scaricava faticosamente alcune merci da un camion.

GRINDWOODPRO DI OVADA AL SECONDO POSTO

Il secondo posto è stato conquistato invece da GrindWoodPro, che è invece un macchinario realizzato per rendere automatizzato il processo di triturazione di materiali legnosi piccoli, come piccoli tronchi e frasche, e per la compattazione di ciò che viene triturato, per arrivare alla formazione di cialde per l’alimentazione di caldaie, stufe e barbecue.

Questo progetto, ideato dal team I Fabbri della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada si rivela utile anche a livello di sostenibilità, in quanto consente di usare gli scarti per realizzare prodotti riciclati per altri utilizzi, non solo a livello industriale, ma anche domestico. In questo caso, l’idea è nata dall’osservazione del loro ambiente, che è caratterizzato da una grande presenza di boschi, con un’attenzione particolare alla sostenibilità.

AL TERZO POSTO LE PIATTAFORME INTELLIGENTI AUTOMATIZZATE DI MILANO

Versatile è anche il progetto che occupa il gradino più basso del podio ai Robotgames 2024: si tratta robot Piattaforme intelligenti automatizzate che è stato realizzato dai ragazzi CyberTitans della scuola superiore IIS Luigi Galvani di Milano. Questo robot ha due bracci meccanici in grado di prendere gli oggetti e spostarli. I movimenti sono facilitati dalla presenza di telecamere che gli consentono di muoversi appunto nello spazio, mentre con la tessera che si inserisce all’interno si “carica” la programmazione per l’uso stabilito. I ragazzi hanno anche sviluppato un’applicazione che si può usare col cellulare per utilizzare il robot da remoto, a distanza.

ROBOTGAMES 2024, GLI ALTRI FINALISTI E I PREMI

Fuori dal podio si trovano invece gli altri cinque progetti arrivati alla finale di Robotgames 2024: si tratta di 4TPG 23-24 Centro di Formazione Professionale ENAIP di Villazzano (Trento) con Assemblaggio di pezzi meccanici con l’ausilio di un robot antropomorfo; Righetti Automation per l’IIS Ten. Remo Righetti di Melfi (Potenza) con R.A.C. – RobArduCar; Team Gae IIS Gae Aulenti di Biella con Il mio amico Laser; Team T1NX dell’ISIS Cipriano Facchinetti di Castellanza (Varese) con T1NX; infine, Team Newton dell’ISIS Isaac Newton di Varese con CromoTransporter. Queste squadre hanno ricevuto l’attestato di partecipazione ai Robotgames 2024 e un piccolo riconoscimento per l’impegno profuso nella realizzazione dei loro progetti.

Alle tre squadre che hanno vinto ai Robotgames 2024 sono andati premi del valore totale di 20mila euro, forniti da EFIM e ripartiti appunto tra i progetti vincitori. Ma sono stati premiati anche i professori e le relative scuole. La premiazione si è tenuta sabato mattina alla presenza del presidente UCIMU Riccardo Rosa, che ha rimarcato anche la soddisfazione dei partecipanti e il grande entusiasmo che hanno mostrato, e del direttore generale dell’associazione Alfredo Mariotti. La mente ora è già proiettata all’anno prossimo per la nuova edizione, infatti sono stati già avviati i “lavori” e presto verranno forniti i dettagli di ciò che ci dovremo aspettare nel 2025.