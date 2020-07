Roby Facchinetti: “30 anni con mia moglie Giovanna”/ “Tanti auguri a noi amore mio”

Bellissima dedica d’amore di Roby Facchinetti alla moglie Giovanna Lorenzi con cui vive una bellissima storia d’amore che duran da ormai trent’anni. Con una foto risalente a qualche anno fa e tirata fuori dal cassetto dei ricordi, Roby Facchinetti ha condivido un dolce ricordo con i suoi fans lasciandosi andare anche ad una meravigliosa dedica per la donna che lo ha reso padre di Roberto e Giulia, arrivati dopo Alessandra e Valentina, nate dal matrimonio con Mirella Costa e dopo Francesco, frutto del suo amore con Rosaria Longoni. “Trent’anni insieme, senza mai dimenticare che per me, tu sei e sarai sempre la cosa più importante che ho. Tutti gli auguri del mondo a noi amore mio. Ti Amo”, ha scritto Facchinetti su Instagram.

ROBY FACCHINETTI CON LA MOGLIE GIOVANNA: LA FOTO DEL PASSATO CONQUISTA TUTTI

Le parole di Roby Facchinetti hanno conquistato ed emozionato tutti i fans dell’ex Pooh che, dopo aver gradito la foto del passato del loro idolo in compagnia della sua dolce metà, hanno lasciato like e commenti scrivendo tanti messaggi di auguri per Roby e Giovanna. “Auguro per un futuro sereno e felice”, “Che bellissima dedica”, “Tutti sognano un grande amore così….. Anche io. Siete uno splendido esempio. Auguri a te Roby e a Giovanna”, scrivono alcuni followers. C’è anche chi, guardando la foto del passato di Roby e Giovanna, nota una certa somiglianza tra la moglie di Roby Facchinetti e Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti. “Mi ricorda Wilma di Francesco”, scrive un utente. Una foto davvero bellissima quella condivisa da Roby Facchinetti con cui i suoi followers sono andati indietro nel tempo.





