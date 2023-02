Roby Facchinetti, amaro sfogo dopo la rapina: “Minuti terribili”/ “Stiamo bene…”

Roby Facchinetti rompe il silenzio dopo la rapina

Roby Facchinetti rompe il silenzio dopo aver vissuto momenti terribili insieme alla propria famiglia. Il componente dei Pooh è stato vittima di una rapina in villa da parte di tre uomini armati e incappucciati. La rapina è avvenuta mentre si trovava nella sua casa di Bergamo insieme alla moglie Giovanna Lorenzi e al figlio Roberto. La notizia, diffusa dal Corriere della Sera, è stata commentata dal figlio Francesco Facchinetti che si è lasciato andare ad un duro sfogo.

ROBY FACCHINETTI, RAPINA IN VILLA/ Sfogo figlio Francesco: “Politici fatevi schifo”

Dopo ore di silenzio, Roby Facchinetti ha deciso di tornare sui social per rassicurare i fan. “Cari amici, avrete appreso dai media della vicenda che ha riguardato me e la mia famiglia. Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita. Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando. Un abbraccio”, ha scritto su Instagram.

Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ "Moglie meravigliosa e mamma stupenda"

Il sostegno di amici e fan per Roby Facchinetti

Sotto il post pubblicato da Roby Facchinetti, sono tanti i commenti di supporto e sostegno da parte di amici e fan. Grande solidarietà nei confronti dell’artista che, dopo aver rassicurato tutti, torna nel proprio silenzio. “Un abbraccio Roby a te e a tutta la tua famiglia”, ha scritto Mara Venier. “Un abbraccio forte“, sono le parole di Jessica Morlacchi.

“Un abbraccio sincero e affettuoso a tutti noi”, “Ho appena appreso la notizia dal Tg3, mi dispiace tantissimo maestro per te e la tua famiglia”, “Caro Roby sono felice che nonostante tutto stiate bene”, “Ti siamo vicini in questo triste episodio, un abbraccio a te e family”, scrivono i fan.

Roby Facchinetti, Capodanno in musica/ Il toccante ricordo di Stefano D'Orazio e i Pooh: "Indimenticabile…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA