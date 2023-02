Roby Facchinetti, rapina nella sua villa a Bergamo/ Minacciato da tre uomini armati

Tanta paura per lo storico cantante dei Pooh, Roby Facchinetti: l’artista è stato rapinato mentre si trovava nella sua casa di Bergamo assieme alla moglie Giovanna Lorenzi e al figlio Roberto. La notizia è riportata stamane dal Corriere della Sera, che scrive come le forze dell’ordine stiano indagando mentre la famiglia Facchinetti abbia chiesto la massima riservatezza. La figlia minore Giulia, 31 anni, ha spiegato: «Non è gossip, questo. È successa una cosa veramente grave e noi non possiamo dire nulla. Anzi, ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti, visti gli impegni lavorativi di papà. Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui».

Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ "Moglie meravigliosa e mamma stupenda"

I rapinatori hanno fatto irruzione nella villa che si trova verso Città Alta dove Roby Facchinetti vive da sempre senza farne troppo mistero; del resto sul campanello si trovano chiaramente scritti i nomi di tutti coloro che ci abitano, e chiunque può venire a conoscenza della sua dimora. Facchinetti si sentiva evidentemente al sicuro ma negli scorsi giorni, in tarda serata, un commando composto da tre persone armate, vestite di scuro, guanti e volti nascosti dal passamontagna, ha fatto irruzione, minacciando i presenti con delle pistole e costringendoli a consegnare gioielli, orologi, e forse del denaro, notizia quest’ultima che comunque non trova conferma.

Roby Facchinetti, Capodanno in musica/ Il toccante ricordo di Stefano D'Orazio e i Pooh: "Indimenticabile…"

ROBY FACCHINETTI, RAPINA IN VILLA A BERGAMO: “QUALCUNO CHE FORSE LO CONOSCEVA…”

Non è ben chiaro a quanto ammontasse il bottino mentre è certo, sottolinea il quotidiano di via Solferino, il fatto che il trio si sapesse muovere con una padronanza sospetta all’interno della casa, andando quindi a colpo sicuro. “È solo un’ipotesi – aggiunge il Corriere della Sera – ma questo spinge chi indaga a non escludere, in questa fase, che dietro al colpo possa esserci qualcuno che conosce i Facchinetti o che abbia frequentato per qualche ragione la villa”.

Roby Facchinetti aveva subito un tentativo di rapina già a fine febbraio 2017, raccontato dai social dal figlio dj Francesco: «Sto andando a comprarmi un arsenale, se qualcuno entra in casa mia con i miei figli non esce vivo», le parole dello stesso in quell’occasione.

Francesco Facchinetti "a mio padre Roby devo tutto"/ "Mi sentivo una pecora nera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA