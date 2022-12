Roby Facchinetti, Capodanno in musica/ Il toccante ricordo di Stefano D’Orazio e i Pooh: “Indimenticabile…”

Roby Facchinetti, Capodanno in musica: la sua posizione su Riccardo Fogli e il ricordo di Stefano D’Orazio

Roby Facchinetti sarà tra gli ospiti di Capodanno in musica al fianco del suo collega Riccardo Fogli. Si è immediatamente schierato dalla parte del suo ex compagno dei Pooh commentando duramente la scelta di escluderlo dal GF VIP. Roby ha espresso la sua opinione attraverso i suoi canali social. Roby non ha mai sentito bestemmiare Riccardo in tanti anni spesi insieme sui palchi d’Italia e quindi per lui tutto ciò è inammissibile. Il suo messaggio si è poi concluso con un semplice ma toccante: “Caro Riccardo sono con te!”. Tutto ciò dimostra come i Pooh siano ancora effettivamente molto legati tra loro e così non deve sorprendere troppo il fatto che, nella data del prossimo 11 Gennaio, Battaglia, Canzian e Facchinetti si ritroveranno sul palco del Teatro Pime di Milano in una serata dedicata a Valerio Negrini, poeta, paroliere e fondatore del gruppo scomparso nel 2013. Sarà infatti il decimo anniversario della sua scomparsa. Con loro ci saranno anche Enrico Ruggeri, Leonardo Manera e Mario Biondi.

Cesare San Mauro, il matrimonio Angela Melillo a Verissimo/ Chi è il nuovo marito

Roby Facchinetti nelle ultime ore ha postato un toccante messaggio in ricordo dell’ultimo concerto dei Pooh al completo. Stefano D’Orazio figura insieme agli altri elementi della band con un grande sorriso, felice di essere sul palco. “Oggi per me è un anniversario indimenticabile, perché il 30 dicembre del 2016, i Pooh scesero dal palco per l’ultima volta. Roby” è il messaggio che accompagna lo scatto.

Gabriel Rennis ed Elisa Angius si sono lasciati/ "Ci sembrava giusto informarvi…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roby Facchinetti (@robyfacchinetti)

La questione dei diritti dei Pooh

Restando sempre nella realtà che riguarda i Pooh, e quindi a Roby Facchinetti, questi sono stati citati recentemente citati in una nota diffusa da Soundreef che li avrebbe indicati come una loro nuova acquisizione per quel che riguarda i diritti. I rappresentanti dei Pooh hanno quindi voluto precisare che sono state cedute a Soundreef solo la raccolta dei diritti d’autore ed editoriali riguardanti le classi di ripartizione specifiche del digitale, cioè dello streaming, delle trasmissioni radio-televisive e dei supporti fisici. Invece per tutto quello che riguarda le restanti classi, inclusa la sezione dei diritti riguardanti la musica dal vivo, cioè il comparto dei concerti e concertini e classe prima, ossia discoteche e ballo, tutto resta in mano alla gestione della SIAE. A comunicare tutto ciò a Rockol, nota rivista musicale italiana online, è stato lo stesso Roby Facchinetti, che insieme agli altri e Pooh, cioè Red Canzian e Dodi Battaglia. Ricordiamo che faceva parte del nucleo storico del gruppo anche il compianto Stefano D’Orazio, batterista scomparso nel 2020.

Antonino Spinalbanese, Oriana lo accusa: "Mi hai usata..."/"Svelo il segreto su Belen

© RIPRODUZIONE RISERVATA