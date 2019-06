Rocca di Papa, morto il sindaco Emanuele Crestini/ Rimasto coinvolto nell’esplosione

E’ morto il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini. Era rimasto ferito in maniera gravissima a seguito dell’esplosione dello scorso 10 giugno presso il palazzo comunale, una deflagrazione causata da una fuga di gas. Subito dopo l’esplosione, il primo cittadino del comune laziale aveva riportato ustioni gravi sul 35% del corpo, soprattutto al volto e alle braccia: soccorso in condizioni disperate, era stato ricoverato presso il centro grandi ustionati dell’ospedale sant’Eugenio di Roma e nelle ultime ore le sue condizioni erano precipitate in maniera irreparabile. Come riferito dall’Asl Roma 2 attraverso apposita nota, per Crestini era sopraggiunta una crisi respiratoria, che aveva compromesso ulteriormente il quadro clinico già precario, conseguente alle infezioni dopo il rogo. Il sindaco di Rocca di Papa era stato l’ultimo a lasciare l’edificio, facendo evacuare prima i dipendenti nonchè i cittadini e i consiglieri.

ROCCA DI PAPA, MORTO IL SINDACO EMANUELE CRESTINI

«È morto per il senso del dovere – le parole attraverso in una nota da parte del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini – per amore di quel luogo sacro che sono le istituzioni. Un esempio, un uomo che non ha avuto timore per la propria vita. Un eroe. Alla sua famiglia, a tutta la comunità di Rocca di Papa la nostra vicinanza». La morte di Emanuele Crestini sussegue quella del delegato del sindaco, Vincenzo Eleuteri, avvenuta lo scorso 16 giugno. L’esplosione, in base a quanto emerso, sarebbe stata provocata da una fuga di gas accidentale, forse da una ditta che stava eseguendo dei lavori per dei test su alcune cavità presenti sotto l’edificio municipale. Tre le persone iscritte sul registro degli indagati, un geologo, il titolare della ditta che stava effettuando i lavori, e il fratello. Nei loro confronti l’accusa è di disastro colposo e lesioni gravi o gravissime colpose. Sono attesi ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

