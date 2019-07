Rocco Acocella, skipper scomparso nell’Oceano Atlantico/ Persi segnali gps da giorni

Rocco Acocella, skipper 32enne di Salerno, è scomparso nell’Oceano Atlantico. Lo scorso 17 giugno, come spiega Repubblica.it, era salpato con un trimarano da Saint Martin, nelle Antille francesi in solitaria, diretto nel porto colombiano di Barranquilla con arrivo previsto entro il 29 giugno. Da quel giorno però, di Rocco si sono perse le tracce. Nessuna comunicazione radio né segnali gps. Alla luce di ciò è scattato l’allarme e oltre alla guardia costiera locale si è mobilitata anche l’Unità di crisi della Farnesina che ha fatto prontamente avviare le ricerche dalle quali tuttavia, ad oggi, non sarebbe emerso nessun dato apprezzabile. Cosa è successo al giovane Rocco? Il viaggio al termine del quale avrebbe trasferito la barca nel porto colombiano, non presentava particolari difficoltà. Considerato un velista esperto, già in passato aveva attraversato la rotta tra Europa e Americhe in due occasioni. L’ultima traversata dal Portogallo fino a Saint Martin Acocella era in compagnia della fidanzata, fermatasi nell’isola caraibica. Da qui avrebbe poi proseguito da solo il viaggio facendo tuttavia perdere le sue tracce.

ROCCO ACOCELLA, SKIPPER SCOMPARSO NELL’OCEANO ATLANTICO: PROBLEMI TECNICI?

Dopo la laurea ed un soggiorno in Australia, Rocco Acocella, sei anni fa, aveva deciso di dedicarsi anima e corpo al mare ed alla natura. La sua passione si era trasformata in un lavoro. Descritto da amici e parenti come una persona solare ed entusiasta, prestava grande attenzione nella pianificazione dei suoi spostamenti via mare o in merito alle sue escursioni con i vari gruppi che accompagnava. Dopo l’approdo in Colombia, dove non è maki arrivato, Rocco avrebbe dovuto raggiungere l’Ecuador dove lo attendevano come guida di un gruppo di turisti per conto di un tour operator internazionale. Ora la speranza della sua famiglia è che un guasto tecnico al trimarano possa aver rallentato il suo approdo e che stia quindi seguendo le correnti in direzione di Panama o delle Isole Vergini. Tuttavia terrorizzano quelle acque dove è possibile incontrare di tutto, da rapinatori di yacht a narcotrafficanti.

