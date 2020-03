Rocco Casalino/ “Agguato dal M5S” a colpi di depilazione in stile Grande Fratello

Si tratta solo di voglia di fare gli auguri per il 20esimo anno del Grande Fratello o davvero “un agguato” da parte del M5s diretto a Rocco Casalino? Secondo Dagospia si tratta del secondo caso ed è inutile dire che mai come in questo momento la politica sembra pronta a rimandare le battaglie ma solo in superficie. Ma cosa è successo di preciso? Secondo quanto riporta il sito sembra proprio che qualcuno, in particolare “due “tra i più ortodossi e influenti suoi colleghi di partito (di Casalino, due del M5s)” abbiamo messo in giro in rete un articolo in cui Rocco Casalino posava quasi nudo pronto a dare consiglio di depilazione. Al grido di “depilato mi sento più pulito ed elegante” il portavoce del premier Conte si mostrava poi in una sequenza di foto mostrando le fasi della sua depilazione ascellare.

ROCCO CASALINO SOTTO ATTACCO A COLPI DI DEPILAZIONE

Secondo il “flash” firmato Alberto Dandolo e rilanciato da Dagospia sembra che due esponenti del partito “abbiano fatto girare in rete un epico articolo sull’ex gieffino apparso anni orsono sul settimanale DiPiù. Nel pezzo un desnudo e acerbo Casalino svelava ai lettori i suoi segreti per una depilazione perfetta. Leggere per credere…”. A quanto pare si tratterebbe di un colpo basso per minare la credibilità del portavoce finito ultimamente di nuovo nel mirino per via della gestione delle comunicazioni e delle ormai famose dirette notturne del premier in stile Grande Fratello. “L’agguato” sarebbe proprio il risultato di una silenziosa contestazione per i suoi metodi, arriverà una risposta ufficiale da parte dei diretti interessati?



