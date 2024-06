Rocco Fredella, ex di Gemma Galgani, si è sposato dopo Uomini e Donne/ Chi è la moglie Doriana: “Un sogno!”

L’ex di Gemma Galgani Rocco Fredella si è sposato dopo Uomini e Donne

Rocco Fredella è stato uno dei protagonisti più discussi degli ultimi anni a Uomini e Donne. Il pubblico del dating show lo ricorderà per la lunga frequentazione con Gemma Galgani, culminata con una proposta piccante arrivata in studio: trascorrere insieme a lui una notte all’interno di un castello come una vera e propria principessa. Un invito che nascondeva, però, anche una sorta di ultimatum: lasciare poi il programma insieme oppure chiudere la loro frequentazione.

È noto ai fan di Uomini e Donne com’è andata a finire: Gemma ha deciso di chiudere con Rocco che, per qualche tempo, è rimasto in studio, nel parterre dei cavalieri, per poi andare via quando è stato accusato di rimanere solo per ottenere visibilità. Molto tempo è passato da allora, e oggi Rocco Fredella non solo è nuovamente innamorato ma si è anche sposato.

Rocco Fredella ha sposato Doriana, incontrata dopo l’addio a Uomini e Donne

La fortunata è Doriana, donna che l’ex cavaliere di Uomini e Donne frequenta ormai da molto tempo e della quale si è perdutamente innamorato. Da qui la decisione di convolare a nozze nella bellissima cornice di Venezia, come testimoniano gli scatti pubblicati dai due dopo la cerimonia. “Finalmente ho coronato il sogno della mia vita…Sposare DORY a VENEZIA…” ha annunciato Rocco in un post insieme alla sua novella sposa. Ha quindi proseguito ringraziando il programma di Maria De Filippi: “Per la realizzazione di questo sogno devo ringraziare UOMINI E DONNE perché senza questo programma non avrei mai conosciuto il MIO AMORE DORIANA…UN GRAZIE A TUTTI..” ha concluso.

