Rocco Fredella sposa Doriana: “Gemma Galgani? Mai digerito”/ “Quel suo 2 di picche..”

Tra i corteggiatori più longevi di Gemma Galgani non si può non citare Rocco Fredella. Il cavaliere corteggiò a lungo la dama di Uomini e Donne, fino a chiederle di trascorrere con lui la notte in un castello, come prova d’amore. Gemma accettò l’invito ma si tirò indietro all’ultimo, dando un due di picche che Rocco, ancora oggi, non ha dimenticato. È lui stesso a svelarlo in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine dove, per prima cosa, annuncia che presto si sposerà con la sua fidanzata. “Ho organizzato per Doriana una sorpresa. Un viaggio in moto on the road durante il quale non solo le ho chiesto di sposarmi, ma, dopo il sì, abbiamo anche firmato le promesse di matrimonio.” E la curiosità maggiore sta nel fatto che queste promesse sono proprio arrivate nel famoso castello in cui portò Gemma.

Rocco Fredella: “Gemma e Sirius? Lei è lusingata da un ragazzo giovane”

Rocco Fredella ricorda molto bene quel giorno trascorso con Gemma Galgani: “Sono andato proprio al castello dove ho beccato quel due di picche che, lo dico sinceramente, non ho mai digerito perché secondo me una donna non può dire di no ad un regalo così bello.” ha ammesso l’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne. “La verità è che a Gemma volevo regalare la favola nel posto perfetto ma io ero la persona sbagliata per lei, mentre per Doriana sono quella giusta. Come lei lo è per me.” ha aggiunto. Infine Rocco ha detto la sua sulla conoscenza tra la Galgani e Sirius: “Credo che parte dei sentimenti che Gemma prova per Nicola (Vivarelli, ndr) siano una conseguenza del fatto che lei si senta lusingata dal piacere ad un ragazzo così giovane e non so se lo seguirebbe fuori dal programma.” ha ammesso, per poi concludere “Nicola ha un atteggiamento che invidio molto perché è stato davvero vittima di giudizi tostissimi che non lo hanno smosso di un millimetro.”



