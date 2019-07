Rocco Fredella, insulti alla fidanzata Doriana/ L’ex di Uomini e Donne furioso!

Dopo l’addio, tra le lacrime, al trono Over di Uomini e Donne, Rocco Fredella ha trovato quell’amore in cui sperava da mesi. Andata a monte la sua storia con Gemma Galgani, l’ex cavaliere ha trovato la felicità che cercava con Doriana Bertola, che lui ha apertamente dichiarato di voler sposare al più presto. Sul web nelle ultime ore si è però scatenato il putiferio. Tanti hanno creduto e continuano a credere che i due stessero insieme anche quando Rocco era ancora a Uomini e Donne. Un’ipotesi che ha scatenato una marea di commenti negativi e, in qualche caso, anche veri e propri insulti. Alcuni di questi hanno preso di mira proprio Doriana, la futura moglie di Rocco. Un hater in particolare, riferendosi alla fitta capigliatura di lei, ha commentato: “Portala a tosare”. Un commento che ha suscitato l’immediata reazione di Rocco: “Invidia”, ha scritto.

Rocco Fredella difende la fidanzata Doriana dagli insulti

C’è chi ci è andato già ancora più pesante e a Doriana, la fidanzata di Rocco Fredella, ha scritto: “fa cag***”. Ma l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha ancora una volta replicato: “Lo so che rosichi, meglio. Buona fortuna!”. Insulti che non toccano comunque la coppia più di tanto che è invece concentrata su questa bellissima storia d’amore. D’altronde, al magazine di Uomini e Donne, Rocco ha fatto sapere le sue intenzioni: “ho intenzione di sposare Doriana al più presto: ho già iniziato le pratiche per avere I’atto di divorzio da presentare per poter poi organizzare il nostro matrimonio in serenità. Come può notare, io sono una persona vera e coerente: era andato a Uomini e Donne solo per trovare l’amore e alla fine, anche se fuori, l’ho trovato e spero un giorno di poterla presentare al pubblico. – per poi spiegare – È accaduto fuori dal programma quello che io speravo potesse accadere all’interno: ho preso il mio trolley e il mio cuore e ho iniziato a costruire un futuro con una persona che amo e che ama me, pensi che è stata proprio Doriana la prima a dirmi ‘tì sposerei anche domani’.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA