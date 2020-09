ROCCO HUNT E ANA MENA/ Nuovo album in vista per il rapper dopo 4 anni di “silenzio”

Rocco Hunt e Ana Mena saranno presenti sul palco di Viaggio nella Musica, serata speciale per i Music Awards. Il rapper campano e la cantante si sono imposti tra i grandi protagonisti di questa estate, con il loro singolo “A un passo dalla Luna” che si è affermato come vero e proprio tormentone estivo in una stagione anomala, caratterizzata da una timida ripresa delle attività musicali dopo il lockdown. Anche le esibizioni online sono state proposte con contagocce, anche se alcune manifestazioni estive hanno garantito al pubblico, seppur a distanza, di vedere in azione i suoi beniamini. In una recente intervista all’emittente RTL 102.5, Rocco Hunt ha spiegato di aver fatto di necessità virtù e di essersi goduto il successo di “A un passo dalla Luna” lavorando nel contempo a nuovi progetti: “Ho passato la stagione estiva nella mia terra, a Salerno. Sono stato tra costiera amalfitana e Cilento e quindi, anche non allontanandomi, ho passato un estate bellissima in famiglia molto rilassante. Posso dire di averla passata… A un passo dalla Luna!”.

ROCCO HUNT E ANA MENA A VIAGGIO NELLA MUSICA

Per quanto riguarda proprio i progetti per il futuro, il successo di “A un passo dalla Luna” è stato così importante che Rocco Hunt ha confermato come il sodalizio con Ana Mena sia nato sotto una buona stella. “Ci siamo conosciuti a una festa a Milano l’anno scorso e abbiamo deciso di collaborare quest’estate e devo dire che è stata una scelta azzeccatissima. Girare il video è stato facile, ci abbiamo messo due giorni ad Ibiza. Mentre è stato più difficile registrare il brano perché è scoppiato il lockdown, lei era in Spagna e hanno avuto il lockdown dopo di noi. Quando noi eravamo usciti dalla fase di chiusura loro ci stavano entrando, quindi non è stato facile. Ci siamo beccati in videoconferenza come tutti gli altri lavoratori.” Il boom del pezzo è il preludio all’uscita di un nuovo album, attesissimo da tutti i fans di Rocco Hunt: “A un passo dalla Luna’ rappresenta il primo singolo di un nuovo progetto. Lo posso annunciare per la prima volta: sono al lavoro al nuovo album. Sono passati 4 anni tra un album e l’altro, quindi i fan si sono preoccupati e voglio tranquillizzarli dicendo che non dovranno aspettare così tanto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA