Rocco, nonno di Pierpaolo Pretelli/ “Per noi hai già vinto, ti aspetto per la festa!”

Sorpresa molto gradita e divertente per Pierpaolo Pretelli nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Arriva un videomessaggio di suo nonno Rocco, di cui il finalista ha più volte parlato nel corso della sua avventura nella Casa. “È stato un nonno speciale. – ha raccontato Pierpaolo – Lui ha avuto tre figlie femmine e io sono stato il suo primo nipote maschio, come quel figlio che non ha mai avuto, quindi mi ha riempito di amore.” E ancora in un confessionale ha dichiarato: “La mia famiglia è molto unita. Mio nonno è il classico uomo del sud autoritario che poi negli anni si è molto addolcito. Oggi ha 81 anni ed è diventato dolcissimo, è un bimbo”.

Nonno Rocco, la sorpresa al nipote a Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip

Ed ecco arrivare il videomessaggio di nonno Rocco, direttamente dalla bella Maratea. “Ciao Pierpaolo, tanti saluti dalla nostra splendida Maratea. Io sto festeggiando i miei 62 anni, che dici li porto bene? – scherza nel video, per poi aggiungere – Per noi tu hai già vinto, ti aspettiamo all’uscita per festeggiare!” Pierpaolo è molto divertito e allo stesso tempo felicissimo per aver rivisto suo nonno. Ma non è finita qui perché nonno Rocco è anche in collegamento con la Casa per salutare suo nipote.



© RIPRODUZIONE RISERVATA