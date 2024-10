L’attore e regista Rocco Papaleo sarà uno dei protagonisti della puntata in programma domenica 13 Ottobre della trasmissione Da Noi…A ruota libera. In questo programma l’uomo racconterà alcuni episodi riguardanti la sua carriera lavorativa e magari si lascerà sfuggire qualche particolare dettaglio riguardo la sua vita privata.

Nato in provincia di Potenza Rocco Papaleo è un uomo molto riservato e negli anni abbiamo saputo davvero poco riguardo la sua vita privata. La sua storia più importante è senza dubbio quella con la scenografa Sonia Peng, persona che ha conosciuto in occasione del film ‘Basilicata Coast to Coast’ e ha cambiato la vita dell’uomo.

Un legame importante il loro, da quale è nato Nicola, figlio di entrambi che ormai ha oltre 20 anni. Dopo qualche anno i due hanno divorziato ma il loro legame è rimasto intenso tanto che entrambi lavorano ancora insieme. Riguardo al matrimonio fallito Rocco Papaleo fu molto chiaro nel corso di un’intervista ai microfoni di Vanity Fair: “Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante, alla mia ex moglie sarò legato per sempre”. I due conservano ancora oggi un ottimo rapporto, Rocco ha scherzato sul fatto che indossa ancora la fede ma ora la porta alla mano destra.

Rocco Papaleo, arrivano aggiornamenti: chi è la nuova compagna dell’attore

Nel corso della sua carriera e in generale della sua vita Rocco Papaleo è sempre stato molto attento a non rivelare molto della sua vita privata, anche del figlio – nonostante ormai sia in giovane età – non si hanno molte notizie e ciò testimonia il fatto che l’uomo vuole tutelare o meglio proteggere tutte le persone che sono accanto a lui.

Sono ormai anni che circola una voce riguardo una presunta nuova donna nella vita di Rocco Papaleo ma non si hanno informazioni e neanche foto a riguardo. Qualche tempo fa – parliamo ormai di anni – l’attore e regista rilasciò le seguenti dichiarazioni: “Al piano di sotto di casa mia ci abitano la mia ex moglie e mio figlio, lei ha un nuovo compagno ed anche io ho da poco una nuova fidanzata, possiamo anche definirci come una famiglia allargata”.

Da quel momento però Rocco non è più intervenuto sulla vicenda, prosegue il lavoro tra cinema e teatro ma l’uomo non si è mai sbottonato su questa nuova compagna. Non sappiamo adesso se Rocco Papaleo sia ancora legato o meno e c’è grande curiosità riguardo la sua vita privata. Gli amanti del gossip osservano e chissà che non potremmo avere nuove informazioni nella puntata di domenica, sicuramente staremo a vedere.