Rocco Siffredi in quarantena/ “Non riesco a fare a meno del ses*o! Mia moglie…”

Anche Rocco Siffredi sta vivendo in quarantena. L’attore non è tuttavia in Italia ma in Ungheria, dove il contagio attualmente è meno diffuso e non ci sono le severe norme imposte nel nostro paese per contenerlo. In un’intervista rilasciata a Novella2000, il noto attore, star del mondo hard, ha raccontato come procedono le sue giornate in famiglia in questo periodo così particolare. “Mai passato in vita mia un periodo così. – ha esordito – Mi sveglio ogni mattina e posso decidere cosa fare, scegliere anche di non fare niente”, ha detto Rocco Siffredi. Nonostante dunque le norme siano meno rigide che in Italia, l’attore e regista ha tenuto a sottolineare che “Noi stiamo in casa comunque, è una scelta di intelligenza, consapevoli di essere in una situazione privilegiata.”

Rocco Siffredi in quarantena in Ungheria: “Sto a casa ma non riesco a…”

Rocco Siffredi spiega meglio la scelta di rimanere a casa in quarantena: “Viviamo nella periferia della città, con il verde intorno. Casa nostra è molto grande, ha il giardino e poi ci sono i 100mila metri quadri del mio studio, dove giro i film e ho la mia Academy per attori por*o”, ha spiegato, raccontando che comunque continua a recarsi presso gli studi nonostante in questo momento non possa registrare film. Nonostante il piacere di stare in famiglia c’è qualcosa che proprio non riesce a sopportare: “Quello che non mi piace è fare a meno del sesso. All’Isola dei famosi mi ero dato una regola mentale, talmente interiorizzata che anche quando sono tornato, per due settimane, non ho avuto stimoli. Mia moglie era preoccupata”. Così conclude: “Ho riscoperto una nuova adolescenza, mi dedico a me stesso come un ragazzino…”



