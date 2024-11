Rocco Tano – in arte Rocco Siffredi – è nato ad Ortona in Abruzzo ben 60 anni fa. Rocco è sposato da anni con Rozsa Tassi e la coppia ha due figli, Lorenzo e Leonardo Tano, Rozsa parteciperà come ospite alla trasmissione Verissimo, nella puntata di sabato 16 Novembre 2024. Ma vediamo chi è Rocco Siffredi e cosa fa nella vita, andiamo a conoscerlo meglio.

Clio Make Up, chi sono i genitori / Il divorzio durante l'adolescenza e una sorprendente privacy

Rocco nasce a Ortona il 4 Maggio 1964, è figlio di un carpentiere ed ha 18 anni raggiunge suo fratello Edoardo a Parigi ed è li che troverà fortuna. Nel ristorante di famiglia conoscerà Gabriel Pontello, attore e produttore porno che lo avvierà man mano verso questa carriera. Rocco si chiamerà Rocco Siffredi in onore di Roch Siffredi, protagonista del film gangster Borsalino, del 1970.

Maurizio Micheli, chi è compagno di Benedicta Boccoli/ Lei: "Mi ha dato la forza per lottare contro malattia"

Debutta nel mondo dell’hard quindi nel 1984 ma decide di lasciare subito e vola a Londra per provare la carriera di indossatore. La celebre attrice e produttrice polacca Teresa Orlowski lo chiama per i suoi film e da quel momento non lascerà più questo mondo ed avrà un grandissimo successo. Europa ed America, Rocco Siffredi diventa in poco tempo una vera e propria icona del porno.

La consapevolezza di creare un impero: come è nato Rocco Siffredi

Rocco Siffredi ottiene un successo pazzesco, viene chiamato per film in tutto il mondo e vince numerosi premi, tanto che nel 1993 arriva la svolta della sua carriera. Insieme alla moglie ed ex collega Rosza Tassi inizia a dirigere e produrre film porno e crea a Budapest la Rocco Siffredi Production. Prova anche in qualche ruolo diverso dal porno ma sempre pellicole destinate a creare scandalo, come Romance, pubblicata nel 1999.

Alda D'Eusanio, chi è?/ L'incidente choc a cui è sopravvissuta per miracolo: "La mia vita è cambiata"

Si ritira nel 2004 e comincia una nuova carriera esclusivamente come mentore e produttore, sarà attore solo in alcune occasioni. Rocco Siffredi conosce Rozsa Tassi nel 1993, nella serata degli Hot d’Or di quell’anno e con lei sarà amore a prima vista. Nel 1994 si sono sposati e la coppia ha avuto Lorenzo e Leonardo. Nel corso di un recente intervento alle Iene Rosza Caracciolo ha raccontato:

“Ci siamo conosciuti a Cannes nel 1993, non sapevo neanche chi fosse e devo dire che io ho conosciuto Rocco di Ortona, non quello che conoscono gli altri”. Rosza ha svelato che all’inizio Rocco era molto combattuto perchè essere sua moglie in alcuni momenti è piuttosto impegnativo, e l’attore ha raccontato a più riprese che era dura questo ruolo con moglie e figli.