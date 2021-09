Rocco Siffredi, rivelazioni hot su Alex Belli/ “Misure? Ecco com’è messo lì”

Alex Belli ha iniziato la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip da ormai più di una settimana. L’attore e modello è già uno dei concorrenti più discussi, soprattutto a causa della forte gelosia di sua moglie Delia Duran. D’altronde, Alex è al momento l’uomo più apprezzato dalle coinquiline della Casa di Cinecittà e ha già conquistato i complimenti di molte, Sophie Codegoni in primis. C’è però da dire che Alex Belli riceve complimenti anche dagli uomini, uno su tutti Rocco Siffredi. I due hanno condiviso qualche tempo fa l’avventura in un altro reality, L’Isola dei Famosi. In quell’occasione, stando a quanto ricorda Biccy, sia Belli che Siffredi vissero qualche tempo su Playa Desnuda e, in quell’occasione, Rocco sottolineò le ottime misure delle parti intime di Alex.

Rocco Siffredi su Alex Belli: “È messo bene”

All’epoca l’attore a luci rosse aveva commentato le parti intime di Alex Belli, complimentandosi con lui: “Ragazzi però questo è messo bene“, furono le parole di Rocco Siffredi all’Isola dei Famosi. Lui, però, fece il modesto: “Grazie, però devo dire che con Rocco non posso fare un confronto“. Rocco, però, aveva confermato il suo punto di vista anche agli altri naufraghi: “Ok, ma anche Alex non è messo male comunque, ve lo assicuro!”, tenne dunque a precisare l’attore.

