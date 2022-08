Rodolfo Laganà/ “La malattia non è una colpa ma mi piange il cuore quando…”

Rodolfo Laganà contro la sclerosi multipla: “Mi piange il cuore”

Non se la passa benissimo Rodolfo Laganà, sempre alle prese con il disagio della malattia che lo ha colpito diversi anni fa. Il famoso attore, ormai, combatte da parecchio tempo contro la sclerosi multipla. Una situazione che lo ha visto sbattere contro una cruda realtà, fatta di paure e ingiustizie. Come quelle che ha denunciato simpaticamente sul proprio canale YouTube, dove ha pubblicato una canzone, Carrozzella romana, con cui mette in evidenza le difficoltà di chi prova a spostarsi in città con la sedia a rotelle. “Mi irrita la mancanza di rispetto”, ha raccontato non molto tempo fa ai microfoni de Il Messaggero. “Mi piange il cuore, Roma è una città che mi ha sempre portato fortuna ma qui è il caos”.

Rodolfo Laganà e la tv: “Ti chiamano solo per la malattia”

Rodolfo Laganà condivide tutti i risvolti della malattia, cominciando dall’aspetto emotivo, sostanzialmente falcidiato dall’imbarazzo: “Non posso dire che non mi roda. Mai avuto paura ma imbarazzo molto. Prima di più, ora ho imparato a fregarmene. La malattia non è una colpa. Vivo quel che ho, e lo voglio fare serenamente”, spiega l’attore. Laganà ha poi dichiarato di non tenere in considerazione un ritorno in tv, a meno che non venga chiamato per fare ciò che sente nelle sue corde. “La tv l’ho rifiutata: ti chiamano solo perché hai la malattia. Se mi invitano, io ci vado per parlare del mio mestiere. Che è quello di attore. È una questione di dignità”, le sue parole.

