Rodolfo Laganà: malattia e perché è sulla sedia a rotelle/ La lotta contro la sclerosi multipla

Malattia Rodolfo Laganà: la sclerosi multipla

Con il suo sorriso e il suo indiscutibile talento, Rodolfo Laganà è uno dei grandi protagonisti della recitazione italiana. Oggi, l’attore ha 67 anni e ha dedicato gran parte dei suoi anni alla recitazione formandosi presso la scuola di Gigi Proietti che ha sempre considerato un maestro da cui apprendere. L’attore, dal 2014, dopo anni di successi e riconoscimenti, combatte la sua lotta più importante ovvero quello contro la sclerosi multipla che, oggi, lo costringe a muoversi con la sedia a rotelle.

“Mi è stata diagnosticata le sclerosi multipla, una malattia che mi ha cambiato la vita, che combatto con tutte le mie forze. Sto ottenendo anche dei risultati. Quando sono in piedi e faccio l’attore per me non è cambiato niente”, ha raccontato l’attore in un’intervista rilasciata ai microfoni Valentina Baldisserri per il Corriere della Sera a dicembre 2023.

Le parole di Rodolfo Laganà

Rodolfo Laganà, dopo la diagnosi della sclerosi multipla, non si è abbattuto continuando a sfoggiare il suo sorriso e facendo ciò che ha sempre amato ovvero recitare. Tuttavia, la malattia ha limitato il suo lavoro come ha spiegato lui stesso nella stessa intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Penso però che la cosa di aver fatto outing l’abbia un po’ pagata, pensano che sei malato e allora non ti chiamano. Poi intervengono altre cose come l’assicurazione. Non ha invogliato molto a chiamarmi. Mi è dispiaciuto tanto. Avrei voluto fare dei ruoli belli, anche seri, al di là della comicità. In tv mi chiamano poco o, meglio, non mi chiamano per quello che vorrei fare. Ultimamente ho preso una decisione. Ho detto, non mi puoi chiamare solo per parlare della malattia. Ho 43 anni di mestiere, parliamo del mestiere mio. Molto spesso ti chiamano solo per quello”.

