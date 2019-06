Rodolfo Salemi, chi è?/ “Mara Fasone mi piaceva sinceramente” (Temptation Island)

Rodolfo Salemi è un tentatore della nuova edizione di Temptation Island 2019, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisceglia e in partenza da lunedì 24 giugno su Canale 5. Nella schiera dei tentatori, pronti a far capitolare le fidanzate, c’è anche un volto noto di Uomini e Donne. Si tratta di Rodolfo che in tanti ricorderanno per aver corteggiato Mara Fasone. Classe 1985, Rodolfo è di Viareggio dove lavora come informatore farmaceutico e politico, ma è in tv che si è fatto conoscere arrivando nel dating show di successo di Canale 5. Rodolfo, infatti, ha deciso di corteggiare Mara Fasone, la tronista che ha poi abbondonato il programma di Maria De Filippi.

Rodolfo Salemi a Uomini e Donne: “mi piaceva molto Mara”

Rodolfo Salemi si è fatto conoscere al pubblico di Canale 5 come corteggiatore a Uomini e Donne di Mara Fasone. A ilvicolodellenews ha raccontato come è approdato al seguitissimo dating show di Canale 5: “mi piaceva molto Mara e, avendo diversi amici che avevano già partecipato a Uomini e Donne, mi hanno spronato a scendere dicendomi “se ti piace vai, vai assolutamente!” e sono felice di averlo fatto. Per quanto concerne il resto non sono preoccupato dell’opinione pubblica, sono una persona seria e giudicheranno gli atti amministrativi, questo percorso non compromette in alcun modo la mia immagine”. Da Uomini e Donne poi per Rodolfo sono arrivati i salotti televisivi di Barbara D’Urso dove ha raccontato: “mi sento a mio agio, facendo politica da un decennio ormai sono abituato a parlare in pubblico, in televisione e anche ad essere oggetto di critiche più o meno educate o becere su social o giornali”.

Rodolfo Salemi: “Mara Fasone mi piaceva sinceramente”

A ilvicolodellenews, Rodolfo Salemi ha parlato anche della ex tronista Mara Fasone e dell’amicizia che lo lega a Matteo Gentili, ex concorrente del Grande Fratello. “Al di là dell’aspetto fisico, mi era piaciuto tantissimo il suo video di presentazione, i valori nei quali ha detto di credere e l’atteggiamento deciso e disinteressato all’opinione altrui mostrato nelle prime puntate” ha dichiarato sulla tronista Mara Fasone con cui ha condiviso un bellissimo percorso all’interno di Uomini e Donne. “Nelle esterne ho conosciuta una ragazza dolce. A me piaceva sinceramente. Spero di poterla sentire, almeno per quel saluto che non abbiamo avuto modo di darci in studio” ha dichiarato. Parlando poi di Uomini e Donne ha detto: “ho una considerazione altissima di Uomini & Donne e la consapevolezza che il format funzioni meravigliosamente, è un contesto nel quale ci si può innamorare davvero”. Infine due parole anche per l’amico Matteo Gentili: “per me è più di un fratello, siamo amici da vent’anni. Ci siamo conosciuti a catechismo ed ormai ci capiamo con uno sguardo”.



