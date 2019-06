Temptation Island 2019/ Tentatori, coppie: Massimo e Ilaria in forte crisi, finirà?

TEMPTATION ISLAND 2019 SORPRESE DALLA PRIMA PUNTATA

Ci siamo quasi: mancano ormai pochissimi giorni all’inizio di Temptation Island 2019. Un’edizione che promette sorprese sin dalla prima puntata e che potrebbe registrare un record di “rotture”. Quest’anno, infatti, le coppie presentano sin dall’inizio forti problematiche. Un nuovo breve filmato, pubblicato sulla pagina ufficiale di Temptation Island, ci svela quelle della coppia composta da Massimo e Ilaria. Il ragazzo trova che il loro rapporto si sia notevolmente “appesantito”. Infatti ai microfoni di Temptation e prima di partire per il villaggio racconta: “Io ad oggi mi rendo conto che dentro casa mia non sono più me stesso, è diventata una situazione molto pesante”. Dall’altra parte, Ilaria manifesta altrettanti dubbi e preoccupazioni sulla loro relazione ormai palesemente in crisi.

MASSIMO E ILARIA IN CRISI A TEMPTATION ISLAND

Ai microfoni di Temptation Island, Ilaria parla del rapporto con Massimo e racconta: “Ho cambiato lavoro per lui, in modo tale che potevo stare più a casa con lui oppure potevo stare nella sua attività dandogli una mano. Ma mene sono arresa anche con le amiche che ho, perché spesso mi dicevano ‘usciamo’, però io non potevo perché dovevo rimanere a casa per cucinare a Massimo.” La coppia, insomma, ha deciso di affrontare il reality della tentazione per capire se il loro amore può davvero superare queste difficoltà o se i segnali avvertiti negli ultimi mesi sono il sintomo di una crepa che risulta insanabile. Ilaria e Massimo rischiano seriamente di lasciare Temptation Island da single e non più come coppia. Staremo a vedere cosa accadrà lunedì in prima serata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA