Rodrigo Alves innamorato di un pugile?/ Roberto Alessi: “Diventato donna per lui!”

A Live non è la d’Urso ieri sera è stato ospite l’ex Ken Umano ovvero Rodrigo Alves adesso diventato una donna a tutti gli effetti. Per anni lo abbiamo visto in tv per via del suo aspetto molto simile alla famosa bambola con addominali scolpiti grazie al bisturi, il volto sempre ritoccato e tirato fino a farsi del male ma, adesso, tutto è cambiato visto che ieri sera, nel tuo tubino ben stretto, Rodrigo Alves ha fatto il suo debutto in versione donna anche al cospetto del pubblico italiano. Fin qui tutto già noto se non fosse che proprio uno degli ospiti di Barbara d’Urso, e in particolare il direttore Roberto Alessi, ha rivelato che le vere motivazioni del suo cambiamento di sesso non è da ritrovare nella psicologia ma nell’amore. Ebbene sì, questo è lo scoop della serata, quello che è destinato a mandare in tilt gli addetti ai lavori che adesso cercheranno di capire chi sia il fortunato.

RODRIGO ALVES INNAMORATO DI UN PUGILE?

In passato si è parlato di una liason tra Rodrigo Alves e il chirurgo Giacomo Urtis ma, a quanto pare, anche in quel caso si è trattato di una bolla di sapone, sarà la stessa cosa anche in questo caso? Roberto Alessi ieri sera ha preso la parola da Barbara d’Urso per dire la sua sulla questione e lanciare lo scoop rivelando che Rodrigo Alves sarebbe innamorato di un pugile e che sarebbe proprio questo suo amore a chiedergli di fare questo sacrificio per essere finalmente una coppia. Sarà vero oppure? Non ci sono indizi a riguardo e lo stesso Rodrigo Alves ha respinto con forza queste parole rivelando che ormai da cinque mesi è in cura per affrontare questo suo cambiamento.

