Roger Balduino trova rifugio dal suo grande amore/ “Io e te per sempre”, il tenero scatto con…

Roger Balduino pubblica un tenero scatto con il figlio Endrick

Roger Balduino in versione papà. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha postato uno scatto dolcissimo su Instagram in cui appare abbracciato al figlio Endrick. Roger non ha ancora rivisto il figlio ma la sua mancanza si fa sentire. A corredo del post, Roger Balduino ha scritto: “Nenèm io e te per sempre. Mi manchi”. Sotto il post sono arrivati numerosi commenti a testimoniare l’affetto del padre per il figlio. C’è chi scrive: “Che padre dolce” e chi sottolinea la somiglianza tra lui e il figlio. Roger Balduino non ha mai parlato molto all’Isola dei Famosi del figlio. Il modello aveva spiegato, a grandi linee, di non poter parlare di suo figlio nei reality show o in televisione in generale. Il divieto di parlarne sarebbe arrivato direttamente dagli avvocati.

Roger Balduino, cosa c'è stato nell'hotel e durante L'isola dei famosi con Estefania?/ Tutta la sua verità

Sembra che la madre del piccolo abbia infatti chiesto a Balduino di non coinvolgere il figlio nell’avventura televisiva e di tutelarlo. Sul profilo Instagram di Roger Balduino ci sono diverse foto che lo ritraggono assieme al figlio. Purtroppo la distanza incombe su loro e non permette di frequentarsi come vorrebbero. Appena però Roger ha la possibilità si ricongiunge a suo figlio. Endrick vive in Brasile e sembra sia un giovanissimo calciatore. Nessuna indiscrezione sull’identità della madre che ha preferito restare nell’ombra.

Roger Balduino e il retroscena su Estefania Bernal/ "Un bacio di qua e di là e..."

Roger Balduino innamorato di Estefania Bernal? La risposta

Roger Balduino è stato uno dei concorrenti più discussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il modello è stato costretto a ritirarsi per un problema al piede. Ospite a Pomeriggio Cinque, Roger ha svelato alcuni retroscena della sua storia con Estefania Bernal ammettendo di essersi avvicinato all’inizio a lei per strategia: “Non eravamo d’accordo, ci siamo detti di provare a fare il gioco della coppia. Io pian piano mi sono avvicinato troppo e mi sono fatto prendere da lei. Con il cuore non gioco mai”. Barbara D’Urso ha poi indagato sui sentimenti di Roger nei confronti di Estefania e gli ha chiesto a bruciapelo cosa provasse nei confronti della modella.

Roger Balduino e Beatriz Marino/ Sono tornati insieme dopo l'Isola dei Famosi 2022?

Il naufrago ha prima scherzato poi però ha ammesso: “Sono stato innamorato, lei poi mi ha mandato a quel paese. Ora sto bene da solo, Estefania però mi piace ancora un pò, anche se mi ha preso in giro. Sono uno che riesce a perdonare”. Tra lui e Estefania c’era stato un avvicinamento ancora prima di partire per l’Honduras. Roger aveva vuotato il sacco confidando: “Qualcosa di intenso è successo. Dove? Fuori dall’isola, nell’hotel. Cosa abbiamo fatto davvero in albergo? Sì lì è capitato qualcosa di più forte, come ho detto è successo qualcosa di intenso. Mentre in Honduras un bacino ogni tanto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA