Roger Balduino sta ancora male dopo l’Isola dei Famosi/ Problemi a caviglia e spalla: “Sto morendo!”

Continuano i problemi per Roger Balduino. La sua avventura all’Isola dei Famosi 2022 non è stata facile ma anzi ricca di imprevisti che continuano anche mesi dopo la fine del programma. Il modello brasiliano è stato costretto ad abbandonare il gioco e tornare in Italia a causa di un infortunio alla caviglia che, ad oggi, non è ancora del tutto guarita. A mostrare il piede ancora fasciato è stato proprio Roger su Instagram nelle ultime ore, annunciando di stare male.

Dopo la caviglia Roger Balduino sta infatti avendo problemi anche con la spalla. In una story pubblicata su Instagram l’ex naufrago mostra la caviglia e la spalla in terapia. “Sto morendo” ripete poi nel breve filmato in cui ringrazia sarcasticamente l’Isola dei Famosi, chiaramente per gli infortuni.

Roger Balduino si sta ancora riprendendo dagli infortuni capitati durante l’avventura all’Isola dei Famosi e intanto i fan si chiedono se ci sia ancora speranza che nasca tra lui e la bella Estefania Bernal un amore. Le ultime parole di Roger sulla questione, d’altronde, sono state di speranza: “Anche se abbiamo un po’ finto dentro, le emozioni erano vere. Lei mi piace tanto e le voglio bene. Ora sono single e non frequento nessuno. – ha detto il modello, spiegando che – No, non sono tornato insieme alla mia ex fidanzata. Mi piacerebbe però riprovare con Estefania a dire la verità. Anche per capire se è come l’ho conosciuta nel reality. Ci meritiamo una possibilità anche fuori. Adesso aspetto che lei esca e poi vedremo cosa succederà tra noi due. Dentro il gioco forse io ero più preso di lei, ma può anche essere che sto sbagliando“. Cosa sarà accaduto poi?

