Roger, incidente in diretta all’Isola/ Come sta? “Piede rotto? Trasportato in clinica”

Roger Balduino si fa male in diretta all’Isola dei Famosi: come sta?

Brutto incidente in diretta all’Isola dei Famosi 2022 per Roger Balduino. Il naufrago si è fatto male alla caviglia durante la prova dell’orologio nel corso della nuova puntata su Canale 5. Tutto è partito quando è nata in playa una sfida tra naufraghi in gioco e naufraghi di Playa Sgamada, dunque gli ‘eliminati’. Pronti a prendersi la loro vendetta, i secondi hanno sfidato i primi nel gioco dell’orologio. Una prima manche si è giocata tra sole donne ed è stata vinta dagli Sgamati, poi è partita una sfida uomo contro uomo proprio tra Roger e Clemente Russo. Nella manche Balduino ha resistito all’avanzata sicura di Clemente ma, di punto in bianco, ha ceduto, accasciandosi a terra. Quello che sembrava all’inizio un gesto di resa si è compreso poi essere un problema fisico reale.

Roger Balduino trasportato in clinica

Solo qualche istante dopo Roger ha fatto intendere di essersi fatto male alla caviglia, spaventando gli altri naufraghi per la dura reazione. Pochi minuti dopo, Alvin ha aggiornato Ilary e il pubblico che Roger è stato trasportato in elicottero in clinica dopo che i dottori gli hanno immobilizzato l’arto ferito. Nelle prossime ore scopriremo quali sono le sue condizioni e se potrà continuare la sua avventura all’Isola.

