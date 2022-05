Roger piange e chiede scusa all’Isola dei Famosi/ “Mi dispiace, io ed Estefania…”

Roger Balduino e le lacrime all’Isola dei Famosi 2022

Momento di commozione per Roger Balduino durante il daytime dell’Isola dei Famosi 2022 del 23 maggio. Tutto è accaduto quando lo spirito dell’Isola ha dato la possibilità a Nicolas Vaporidis di mangiare una torta con i tre compagni più sinceri. Tutti i naufraghi, così, sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione su altri concorrenti. Edoardo Tavassi, deciso a mangiare la torta, ha commentato l’atteggiamento di Estefania Bernal.

“Io credo che ci hai detto una serie di caz*ate dietro l’altra. Sei entrata fingendo di avere una storia con Roger ed è una cosa obbrobriosa. Così è una presa in giro non tanto per lui, ma per tutti quanti e la nostra intelligenza. Il tuo soprannome, infatti, è Mentirosa”, ha detto Edoardo ad Estefania che ha ascoltato in silenzio.

Roger Balduino chiede scusa all’Isola dei Famosi 2022

Anche Roger Balduino ha approfittato del momento di sincerità per chiedere scusa ai suoi compagni d’avventura, soprattutto ai concorrenti con cui ha iniziato l’avventura sull’Isola dei Famosi 2022 e provare a ricostruire un rapporto con loro. Inizialmente titubante, Roger ha deciso di lasciarsi andare tirando fuori le proprie emozioni.

“Da parte mia chiedo scusa a tutti quanti, soprattutto ai vecchi compagni, per la caz*ata che abbiamo fatto insieme io ed Estefania”, ha detto Roger tra le lacrime. Di fronte alle parole di Roger è partito un abbraccio di gruppo al quale si è sottratta proprio Estefania. “Non avevo voglia di abbracciare Roger. Fa la vittima e non lo ritengo sincero”, ha poi detto la Bernal.

