Chi abbandona l’Isola dei Famosi 2022 per il prolungamento?/ Da Alessandro Iannoni a…

Isola dei Famosi 2022: chi accetta il prolungamento fino al 27 giugno

L’Isola dei Famosi 2022 farà compagnia ai telespettatori di canale 5 fino al 27 giugno. Il successo ottenuto dal reality condotto da Ilary Blasi ha convinto i vertici aziendali a prolungare la durata dell’Isola fino al 27 giugno. Esattamente come accaduto con il Grande Fratello Vip con i concorrenti che hanno dovuto accettare il prolungamento fino al 14 marzo firmando un nuovo contratto, anche i naufraghi sono stati messi di fronte ad una scelta ovvero accettare il prolungamento o rifiutarlo e abbandonare l’Honduras alla data inizialmente prevista per la finalissima.

Chi, dunque, tra i concorrenti accetterà di restare più a lungo in Honduras? Una scelta che non sarà presa dai nuovi arrivati ovvero Luca Dafrè, Gennaro Auletto, Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, ma che sta mettendo in crisi i concorrenti la cui avventura è iniziata a marzo. C’è chi è pronto a restare fino al 27 marzo e chi, invece, non nasconde qualche paura.

Chi abbandona l’Isola dei Famosi 2022 e chi resta

Tra i concorrenti che, sicuramente, resteranno sull’Isola dei Famosi 2022 fino al 27 giugno ci sono i fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi, tra i protagonisti indiscussi del reality, ma anche Estefania, Roger, Lory Del Santo e Marco Cucolo. Qualche dubbio, invece, potrebbe averlo Nicolas Vaporidis, ma soprattutto Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen Di Pietrto, infatti, come ha svelato Deinanira Marzano, non avrebbe ancora deciso se firmare o meno il contratto per il prolungamento.

Qualora, dunque, Alessandro dovesse decidere di non accettare il prolungamento, anche Carmen Di Pietro potrebbe decidere di lasciare l’Honduras e rientrare in Italia. Anche Fabrizia Santarelli, Licia Nunez e Blind che stanno vivendo su una Playa Sgamada che non soddisfa le loro esigenze potrebbero decidere di fermarsi e tornare a casa.

