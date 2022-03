Rolex e lingotti d’oro rubati a collezionista/ “Vado a guardarli in bagno” poi scappa

Una serie di Rolex e alcuni lingotti d’oro, per un valore totale di circa 80 mila euro, sono stati rubati ad un collezionista austriaco a Milano: una donna, a cui avrebbe dovuto vendere alcuni esemplari, lo ha ingannato. Il tutto, come riportato da MilanoToday, è avvenuto all’interno di un bar a piazza Cavour, dove i due si erano dati appuntamento. L’uomo aveva messo un annuncio sul sito thewatchbroker.com e la finta acquirente aveva risposto.

Al primo incontro la compra-vendita era andata come previsto, anche se a presentarsi non era stata la donna (che aveva detto di essere polacca) bensì una italiana, che sosteneva di essere la figlia. La ragazza aveva dato all’austriaco 13 mila euro in contanti e si era portata via il Rolex Gmt. Inoltre, aveva detto all’uomo di essere interessata ad altri orologi di lusso e ad alcuni lingotti d’oro. Al secondo appuntamento, però, si era presentata una persona ancora diversa dalla precedente, che è stata descritta come di etnia rom. È stata proprio lei a truffare il collezionista.

Rolex e lingotti d’oro rubati a collezionista: la truffa nel bar di Milano

Al collezionista sono stati rubati due Rolex – un Gmt e un Submariner – e sei lingotti d’oro da 100 grammi ciascuno in occasione del secondo appuntamento, in cui si è presentata una donna di etnia rom. La truffatrice, dopo essersi seduta al tavolo con l’uomo in un bar nel centro di Milano, ha chiesto di potere guardare la merce “lontano da occhi indiscreti” in modo da “evitare furti” e si è dunque recata alla toilette. Inizialmente il venditore non le ha impedito di farlo, ma poco dopo si è accorto che la ladra era fuggita con il bottino dal valore di circa 80 mila euro.

L’austriaco, come riporta MilanoToday, ha dunque sporto denuncia nei confronti della donna, che adesso le autorità stanno cercando di rintracciare. Da capire se la truffatrice abbia dei precedenti di questo tipo e quali siano i rapporti intrattenuti con ragazza del primo appuntamento, che potrebbe essere una sua complice.











