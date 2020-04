Rolling Stones, Living In A Ghost Town/ Video, “Ci abbiamo lavorato in isolamento”

Pubblicità

I Rolling Stones tornano a sorpresa con un nuovo singolo. La band capitanata da Mick Jagger ha pubblicato sulle piattaforme digitali “ Living in a ghost town “, il brano nato poco prima del lockdown mondiale per via dell’emergenza Coronavirus. Si tratta di uno dei ritorni più attesi visto che la band non pubblicava materiale inedito da ben 15 anni. L’isolamento forzato e la quarantena ha spinto Mick Jagger e compagni a sorprendere i fan con una canzone tutta nuova. Con un video pubblicato sui social Jagger ha annunciato l’uscita del brano: “eravamo in studio a registrare nuovo materiale prima del “lockdown” e abbiamo pensato che una canzone intitolata Living In A Ghost Town avrebbe riecheggiato il momento che stiamo vivendo”. “Vivere in una città fantasma” sembra raccontare alla perfezione l’attuale situazione che si vive a New York, Los Angeles, ma anche a Londra e a Roma. Le strade sono deserte, la gente è rinchiusa nelle case e le città sembrano fantasmi.



Rolling Stones: una canzone ai tempi del Coronavirus

Una sorta di preveggenza quella dei Rolling Stones come ha precisato anche Keith Richard che, parlando del brano, ha rivelato: “più di un anno fa a Los Angeles avevamo pensato di tenere questo brano per un nuovo album, poi è scoppiato il caos e insieme a Mick abbiamo deciso che questa canzone doveva essere lavorata adesso e così eccola qui, Living in a Ghost Town. State bene”. Charlie Watts, invece, parlando della canzone ha detto “questa canzone cattura uno stato d’animo e io spero che la gente che la ascolti la apprezzi”. Sul finale poi i ringraziamenti di Ronnie Wood, che ha voluto salutare tutti fan che in queste lunghe settimane di isolamento forzato hanno fatto sempre sentire il loro affetto alla band. “Speriamo che questa traccia dalla melodia inquietante vi piaccia” ha detto il chitarrista e bassista. Nonostante la quarantena e il Coronavirus, questo 2020 ha segnato il ritorno dei Rolling Stones che, dopo aver partecipato al concerto planetario di Lady Gaga “One World Together at Home” a favore del personale medico e sanitario, hanno deciso di rompere un lungo silenzio con una nuovissima canzone tutta da ascoltare.





