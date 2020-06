Roma: 6 arresti per corruzione, anche dipendente Comune/ Soldi per agevolare condoni

Sei arresti avvenuti in quel di Roma, con le accuse di Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, truffa e falsa attestazione e certificazione. Come riferisce l’edizione online de Il Messaggero, i carabinieri della compagnia Eur, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 indagati, per cui sono stati disposti gli arresti domiciliari, in merito ad alcune irregolarità nella trattazione delle pratiche di condono edilizio, commesse da quattro dipendenti della Società «Risorse per Roma spa», con l’aggiunta di un funzionario del comune capitolino, e un geometra. Questi ultimi due, scrive sempre il quotidiano romano, avrebbero “agevolato i privati richiedenti nella favorevole approvazione delle pratiche in danno della Pubblica Amministrazione”. In base a quanto emerso, pare che i pubblici impiegati richiedevano dei compensi in denaro da privati in attesa di pratiche di condono, di modo da aggirare la burocrazia.

ROMA, SEI ARRESTI: INDAGINE SCATTATA NEL 2016 DOPO UNA DENUNCIA

Un’indagine lunga e complessa quella che ha portato ai sei arresti di cui sopra, scattata a settembre del 2016, dopo che un funzionario di “Risorse per Rma spa”, in servizio all’ufficio Condono Edilizio, aveva denunciato di aver ricevuto uno scritto contenente minacce. Secondo la stessa vittima, tale vicenda sarebbe da collegare al riscontro da parte sua di anomalie amministrative su alcune pratiche riguardanti i condoni immobiliari. Nel corso delle indagini sono state individuate le pratiche edilizie oggetto di condotte corruttive, attraverso le opportune verifiche presso l’ufficio del Condono Edilizio, che hanno permesso di addebitare ad ognuno dei sei indagati delle chiare responsabilità. Si parla di corruzione per diverse centinaia di migliaia di euro attraverso un sistema consolidato nel tempo, così come si legge nella motivazione dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dei sei professionisti, disposta dal gip. Nel corso della giornata sono attesi aggiornamenti sulla vicenda, e non è da escludere una conferenza stampa ad essa dedicata.



