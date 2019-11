Roma, altro incendio vicino Pecora elettrica/ Baraka Bistrot brucia: fatti collegati?

Ancora un incendio nel quartiere Centocelle di Roma, a pochi giorni di distanza dal rogo che aveva bruciato la libreria “La Pecora elettrica”, dichiaratamente antifascista (già bruciata mesi fa), e notizia che aveva suscitato grande scalpore. Come riferito dai colleghi di Tgcom24.it nella sua edizione online, ad andare a fuoco questa volta è stato il Baraka Bistrot, un bar che sorge non troppo distante dalla libreria di cui sopra, e che dai primi accertamenti sembrerebbe stato dato alle fiamme volutamente: trattasi quindi di un atto che dovrebbe essere doloso. A spingere verso questa ipotesi, il fatto che la serranda del bistrot sia stata completamente divelta, ed inoltre, gli investigatori avrebbero trovato delle tracce di liquido infiammabile nello stesso locale. Una volta lanciato l’allarme, si sono diretti verso il luogo dell’incendio i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

ROMA, ALTRO INCENDIO DOPO LA PECORA ELETTRICA: PREOCCUPAZIONE NELLA CAPITALE

Giunti sul posto anche gli uomini della polizia e i militari dei carabinieri, che hanno iniziato le indagini. Il Baraka Bistrot aveva da poco riaperto, ricorda TgCom24.it, e soprattutto, aveva mostrato grande solidarietà nei confronti della Pecora Elettrica: “Solidarietà agli amici compagni” aveva scritto sui social. La consigliere regionale del Lazio, Marta Bonafoni, ha pubblicato la notizia e la foto del bar incendiato, ed ha poi spiegato: “A occhio, abbiamo un problema grande così”. Gianluca Peciola, del Movimento Civico per Roma, ha invece postato su Facebook: “Stanotte anche Baraka Bistrot è stato distrutto dal fuoco doloso degli infami e dei vigliacchi. E’ un attacco che non può vedere la comunità di Centocelle sola. I criminali che vogliono decidere le sorti del territorio vanno sconfitti, insieme. Nessuno deve restare indietro e ognuno, a partire dalle istituzioni, deve fare la sua parte con coraggio”. Il Baraka Bistrot è il quarto locale andato in fiamme nel giro di pochi mesi nel quartiere Centocelle, e la situazione inizia realmente a destare preoccupazione.

