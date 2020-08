Roma, cadavere in fontana Villa Pamphili/ Scoperta choc: fiala farmaco vicino a corpo

Scoperta choc oggi a Villa Pamphili, a Roma, dove all’interno di una fontana è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Ad accorgersi della presenza di un corpo senza vita, come riferisce RomaToday, è stato un passante intorno alle 11.45 di oggi, venerdì 28 agosto. Quindi l’uomo ha prontamente allertato i soccorsi e rapidamente sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione San Pietro incaricati di controllare il parco. Dopo che la zona è stata fatta isolare hanno preso il via tutti i rilievi del caso. Gli inquirenti non avrebbero escluso alcuna ipotesi circa la morte dell’uomo, il cui corpo è stato rinvenuto nella Fontana del Giglio. La vittima è stata ben presto identificata: si tratta di un uomo di 53 anni, romano, residente a poca distanza dal luogo della tragedia. Dalle prime informazioni, il medico legale intervenuto per gli accertamenti di rito, non avrebbe riscontrato alcun segno di violenza sul cadavere, almeno da una prima analisi, ma ogni pista sembrerebbe aperta e nulla sarebbe stato lasciato al caso.

ROMA, CADAVERE IN FONTANA VILLA PAMPHILI: SCOPERTO DA UN PASSANTE

Secondo le prime indiscrezioni relative al cadavere trovato oggi in una fontana di Villa Pamphili e riportate da RomaToday, sarebbe stata trovata una fialetta di un farmaco vicino al corpo. La salma del 53enne identificato, intanto, è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e trasferita al Policlinico Gemelli. Già disposta l’autopsia che potrebbe chiarire le reali cause del misterioso decesso, anche se al momento al vaglio degli inquirenti c’è l’ipotesi di una morte per cause naturali, forse un malore. Solo alcuni giorni fa, come rammenta sempre il portale, nella medesima fontana era stata segnata la presenza di un uomo, in questo caso vivo, sorpreso a nuotare in acqua. Non si tratterebbe però della medesima persona trovata cadavere come conferma l’Associazione per Villa Pamphilj presente sul posto: “A quanto abbiamo potuto capire, oltre a scarsi effetti personali, non ha con sé documenti che ne permettano l’identificazione. Per questo ed altri motivi, alcuni membri dell’Associazione si sono messi a disposizione dell’Autorità: dalle foto che ci hanno mostrato, non è persona conosciuta, né come frequentatore abituale né come sbandato. Non è neanche colui che, la scorsa settimana avevamo colto a bagno nella Fontana del Giglio, meglio sottolinearlo”.



