Roma, deragliato treno Alta Velocità/ Incidente linea Torino-Napoli: in 230 a bordo

Un treno ad alta velocità è rimasto coinvolto in un incidente vicino Roma. Si tratta del convoglio 9311, della linea Torino Napoli, deragliato nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. Stando a quanto riportato da Repubblica, l’ultima carrozza con a bordo 219 passeggeri è uscita dai binari mentre il treno si dirigeva a Termini. Molte persone sono riuscite ad uscire dalle carrozze, invece per altri passeggeri sono in corso gli aiuti da parte dei vigili del fuoco. Al momento il personale VVF è presente sul posto per far evacuare circa 230 passeggeri.

In un post pubblicato su Twitter i vigili del fuoco hanno scritto che la causa dell’incidente sarebbe riconducibile ad un inconveniente tecnico, ma sul posto sono presenti anche le squadre Usar. Intanto il servizio ferroviario dell’Alta Velocità è stato sospeso a Roma Prenestina. Il blocco è cominciato alle ore 14:04, secondo quanto annunciato da Trenitalia sul proprio sito, precisando che la decisione è stata presa appunto per l’inconveniente tecnico sulla linea.

TRENO DERAGLIATO A ROMA: I PERCORSI ALTERNATIVI

L’incidente ha inevitabilmente causato disagi alla circolazione ferroviaria. Infatti, arrivano fino a 90 minuti i ritardi sulla linea Alta Velocità tra Torino e Roma. Invece i treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Al momento sono otto i treni AV che sono stati instradati su linee alternative, in base a quanto reso noto da Trenitalia.

Sei di questi sono sul percorso alternativo via Cassino. Riportiamo di seguito i dettagli.

FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) – Torino Porta Nuova (21:00)

FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:55)

FR 9642 Napoli Centrale (13:30) – Torino Porta Nuova (19:10)

FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:10)

FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34)

FA 8867 Roma Termini (14:05) – Reggio Calabria Centrale (19:28)

I due treni Alta Velocità instradati invece sul percorso alternativo via Formia sono:

FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Mapoli Centrale (16:12)

FR 9428 Napoli Centrale (15:10) – Venezia Santa Lucia (20:34)

🔴 #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un treno sulla linea alta velocità. Situazione in corso di accertamento [#3giugno 15:15] pic.twitter.com/luCqqRpm1x — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 3, 2022













