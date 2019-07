ROMA, INCENDIO IN DEPOSITO AUTO SU VIA APPIA/ Video, nube di fumo nero su città

Un grosso incendio è scoppiato a Roma in zona Appia, nel quartiere Quarto Miglio, situato tra via Appia antica e via Appia Nuova, prima della stazione della metro A Arco di Travertino. Secondo le informazioni in possesso di Fanpage, ad andare a fuoco è stato il deposito di uno sfasciacarrozze, con 4 auto che sarebbero state completamente distrutte dalle fiamme. Da tutte le zone dei quartieri Appio-Latino e Appio-Tuscolano è possibile osservare una nube di fumo denso e nero levarsi alta dalla zona del rogo, sulla cui natura non vi sono ancora informazioni che possano chiarire se sia o meno di natura dolosa. Da quanto fin qui ipotizzato, l’incendio sarebbe divampato proprio lungo via Appia Nuova al civico 81. Per il momento non ci sono notizie danni a cose e/o persone.

ROMA, INCENDIO IN DEPOSITO AUTO SU VIA APPIA

Subito sul luogo dell’incendio si sono portati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Per quanto la circolazione non sia stata interrotta, la nuvola di fumo nero è visibile anche sulla via Appia Nuova agli automobilisti in viaggio sulla carreggiata diretti a Roma o in uscita dalla Capitale. Rispetto a questo discorso è stato il comandante del VII gruppo della polizia locale, Roberto Stefano, a confermare che la situazione per il momento “non impone la chiusura della strada. In ogni caso invitiamo tutti a guidare con prudenza”. Nel frattempo i residenti della zona stanno fornendo alcuni dettagli sull’incendio scoppiato nel quartiere Miglio, sottolineando come l’incendio sia stato preceduto da un fortissimo scoppio. Resta l’interrogativo sulle cause mentre i pompieri sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Ancora continua dopo abbondanti 20 minuti, a me sembra ancora piú denso #incendio #Roma pic.twitter.com/JBtZv4hSbd — Simone Catanese (@SimyCat213) 16 luglio 2019





