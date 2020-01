Roma, incendio in parcheggio camper: un morto/ Cadavere carbonizzato di un 50enne

Incendio impressionante avvenuto nella serata di ieri in quel di Roma. Nel quartiere Garbatella le fiamme hanno divampato in un piazzale dove vi erano dei camper, incendiandone almeno 5. Come riferiscono i colleghi di RomaToday, l’episodio si è verificato di preciso in quel di Piazzale 12 Ottobre, non troppo lontano dalla sede capitolina di Eataly. L’incendio si è sviluppato attorno alle ore 20:30 di ieri, venerdì 3 gennaio, con tanto di fiamme molto alte e colonna di fumo. Obbligatorio l’intervento dei vigili del fuoco, che una volta allertati sono giunti sul luogo dell’incendio con diverse squadre, vista anche la vastità delle fiamme. Purtroppo, durante le operazioni di spegnimento dei pompieri, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di una persona, un uomo di 50 anni, che in base alle prime indiscrezioni emerse sarebbe originario della Romania.

ROMA, INCENDIO IN PARCHEGGIO CAMPER: INDAGANO LE FORZE DELL’ORDINE

Il corpo senza vita è stato rinvenuto in uno dei camper che sono andati completamente in fumo dopo le fiamme. Sul posto, nel contempo, sono intervenute anche le forze dell’ordine, con gli uomini della polizia di Stato che hanno avviato tutte le opportune indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. I vigili del fuoco, invece, una volta domate le fiamme, hanno cercato di capire da cosa derivasse il rogo, molto probabilmente di natura occidentale, anche se non è da escludere sia stato doloso. Nell’area dove si sono sviluppate le fiamme, ricorda RomaToday, adiacente alla stazione Ostiense, si trova un parcheggio a pagamento che di solito viene utilizzato dagli autobus, nonché dai camper e dalle roulotte. Pare che all’interno di alcune di esse vi sarebbero delle persone senza fissa dimora, e anche all’esterno del parcheggio vi sono mezzi di fortuna occupati da persone indigenti.

