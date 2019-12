Incidenti stradali: 22enne muore a Ragusa/ Una vittima anche in provincia di Matera

Non si interrompe la scia di indicenti stradali mortali, e anche durante le festività in corso sono state diverse le vittime. L’ultimo grave incidente verificatosi ci giunge dalla provincia di Matera, dove una persona è morta e quattro sono rimaste ferite. Sulla Fondovalle dell’Agri, nel comune di Montalbano Jonico, una Mercedes Classe A con a bordo cinque persone è finita nella mattinata di ieri contro un guard rail. Un impatto violentissimo che ha causato la morte del 60enne Angelo Palmisano, piuttosto conosciuto nella zona per essere un body-guard, nonchè il coordinatere di team in eventi privati e pubblici. Ferite invece altre quattro persone, fra cui due donne che sono state soccorse in gravi condizioni e che sono state trasportate d’urgenza presso l’ospedale San Carli di Potenza con ben due elicotteri atterrati sul posto. Pare che i cinque stessero tornando da Atena Lucana dopo aver lavorato, ma non sono chiare le cause dello scontro.

INCIDENTI STRADALI: 22ENNE MILITARE DECEDUTO A RAGUSA

E’ invece avvenuto nella notte fra Natale e Santo Stefano, un incidente mortale in provincia di Ragusa. A morire un giovane di Valenzano, un 22enne militare dell’esercito di stanza in quel di Pozzallo. La vittima si chiamava Vincenzo Memola e si trovava sul sedile passeggero di una Ford Focus guidata da un 23enne di Gela. L’auto su cui viaggiava si è scontrata con una Ford C-Max per cause ancora da accertarsi: i quattro occupanti dell’altra vettura sono rimasti feriti, mentre il guidatore della Focus è stato soccorso in condizioni molto gravi e si trova al momento ricoverato presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa in prognosi riservata. Lo scontro fra le due automobili è avvenuto attorno alle 4:30 di due notti fa, e gli inquirenti stanno indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il magistrato di turno ha disposto, come da prassi, il sequestro dei due mezzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA