Roma, incidente sul raccordo: 1 morto e 2 feriti gravi/ Maxi-scontro con sei mezzi coinvolti

Tragedia a Roma, maxi-incidente sul Grande raccordo anulare tra Pisana e Magliana: bilancio di un morto e due feriti gravi. Il dramma è avvenuto lunedì mattina, in carreggiata esterna: coinvolti sei veicoli, per la precisione un mezzo pesante, tre furgoni e due auto. Si è verificato un tamponamento a catena e per un 61enne non c’è stato niente da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il bilancio dei feriti è di sei persone, due donne sono in condizioni gravi. Come riportato dal Corriere della Sera, sale a 188 il bilancio delle vittime della strada a Roma, 9 vittime sul Gra solo in questo 2023.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ In arrivo le cinquine di oggi lunedì 18 dicembre 2023

Roma, incidente sul raccordo: 1 morto e 2 feriti gravi

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, alla base dello scontro potrebbe esserci l’eccesiva velocità dei veicolo e manovre errate alla guida. Non è escluso che qualcuno dei conducenti fosse al cellulare. Tornando al bilancio, la vittima è rimasta incastrata nella sua automobile. Delle due donne in condizioni gravi, una è stata trasportata con l’eliambulanza in ospedale in codice rosso per pluritraumi, l’altra invece è stata ricoverata al Campus Biomedico dopo essere stata estratta dalle lamiere. Entrambe sono in pericolo di vita. Come facile immaginare, non sono mancati i disagi al traffico: la carreggiata esterna è stata chiusa per consentire l’intervento delle autorità. Il traffico è stato deviato sulle consolari adiacenti, ma non sono venute meno le criticità in carreggiata interna a causa dei curiosi, compreso chi ha rallentato la circolazione per riprendere il tutto con il telefonino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA