Roma: influencer si toglie perizoma davanti alla Parrocchia Santa Lucia/ Parroco: “Dissacrante. Denunciata”

A Roma il video di una influencer pubblicato su Instagram sta facendo parecchio discutere per il suo contenuto e, soprattutto, per la denuncia che ha presentato Don Massimo Marchetti, parroco della Parrocchia Santa Lucia di Fonte Nuova. Nella breve sequenza condivisa dalla ragazza, infatti, si vede lei davanti alla parrocchia che si sfila il perizoma, per poi lasciarlo appeso su una cancellata lì davanti, dirigendosi verso le porte della chiesa. “Confesserò i miei peccati”, scrive l’influencer di Roma nel suo video, che peraltro, riporta RomaToday, sembra essere solita esibirsi in simili spettacoli, sia nella Capitale che in altre città italiane ed estere.

Il parroco di Roma: “Sporto denuncia contro l’influencer”

Insomma, nel video l’influencer di Roma fa intendere che, dopo essersi tolta il perizoma, entrerà nella parrocchia Santa Lucia per confessare, appunto, “i miei peccati”. Un video certamente malizioso e pensato per un pubblico, magari da dirigere su altre piattaforme, ma che è finito sotto gli occhi di Don Massimo Marchetti, che ha immediatamente reagito. “In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni Social realizzato all’ingresso della nostra Parrocchia”, scrive il parroco in una nota pubblicata sui social, “la Comunità Parrocchiale, nell’esprimere il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l’irrisorio riferimento al sacramento della Confessione, ha proceduto al deferimento dei fatti alla competente Autorità Giudiziaria“.

“Duole non poco constatare che pur di acquisire visibilità mediatica”, continua il parroco di Roma contro l’influencer, “si confliggano le, seppur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone“. Al Corriere di Rieti, invece, Don Marchetti ha spiegato che “non conosco il reato a cui la ragazza potrebbe essere sottoposta. Io ho denunciato il gesto, presentando una denuncia cautelativa nei confronti miei e della parrocchia, perché il titolo del video era ‘Confesserò i miei peccati’. Il gesto che la ragazza fa allude all’ingresso in chiesa senza l’intimo”, conclude il parroco indignato per il video dell’influencer di Roma, “non tenendo minimamente conto dei sacramenti”.











