Roma, modella 19enne muore durante shooting cadendo da lucernario/ Giallo su dinamica

Roma, giallo sulla morte di Francesca Romana D’Elia, modella di 19 anni. Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, la giovane è morta durante un set fotografico cadendo da un lucernario, il fatto risale a inizio mese in viale dei Quattro Venti, zona Monteverde.

Francesca Romana D’Elia si è recata a casa del fotografo e insieme sono saliti in cima al palazzo di sei piani. All’improvviso, si legge ancora sul quotidiano, nella zona si è abbattuto un nubifragio: «Io sono saltato da un muretto per cercare un riparo, lei ha fatto lo stesso ma è finita sul lucernario. Il vetro ha ceduto ed è caduta di sotto, nella tromba dell’ascensore», le parole del fotografo nel corso dell’interrogatorio.

Le indagini sulla tragedia di Roma sono ancora in corso e il fotografo non figura tra gli indagati. La pista battuta per la morte di Francesca Romana D’Elia è quella dell’incidente. Il Corriere evidenzia che al momento del dramma l’allarme è scattato subito, ma per la studentessa 19enne non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La scomparsa di Francesca Romana D’Elia ha sconvolto la comunità di Campagnano, Roma, dove il sindaco ha sospeso i festeggiamenti per l’Immacolata lo scorso 8 dicembre: «La giovane Francesca Romana, ragazza splendida, appartenente a una famiglia esemplare, sempre molto attiva nel campo del sociale, lascerà un vuoto straziante nella nostra comunità».

