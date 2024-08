INCIDENTE VALMONTONE: COINVOLTI 4 MEZZI

Caos sull’autostrada A1 Roma Napoli oggi, sabato 31 agosto 2024, in seguito all’incidente Valmontone. Le previsioni sulla viabilità avevano preannunciato un traffico da bollino rosso, a peggiorare la situazione lo schianto avvenuto in mattinata a pochi chilometri dalla capitale. Il bilancio è di un morto e tre feriti: erano le 9.45 circa quando si è verificato un incidente stradale dopo il casello di Valmontone che ha coinvolto tre auto e un van.

Fondi, incidente choc: morta mamma 24enne Mariagrazia Bedin/ Grave neonato, compagno positivo a droga e alcol

La scena che si sono ritrovati davanti i soccorritori era drammatica, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare le persone bloccate nelle lamiere. Una persona è stata estratta senza vita e non sono state fornite informazioni riguardo la sua identità. Altre tre sono ferite gravemente, infatti è intervenuto un elicottero per il trasporto a Roma.

"Dissenso al politically correct è criminalizzato"/ Vescovo Suetta: "Avanzata Islam ci porterà al declino"

Invece, il tratto di autostrada tra Colleferro e Valmontone, direzione Roma, è stato bloccato per favorire le operazioni di soccorso. Tutto ciò ha inevitabilmente causato disagi: si sono creati diversi chilometri di coda tra Colleferro e il bivio A1 Roma sud.

INCIDENTE AUTOSTRADA OGGI: RIPRESA CIRCOLAZIONE SULL’A1

Sono alle ore 13:30 circa è stato riaperto il tratto dell’autostrada A1 Milano Napoli tra Valmontone e il bivio con la Diramazione Roma Sud, direzione capitale, che era stato chiuso a causa dell’incidente autostrada oggi all’altezza del chilometro 584. Attualmente, però, si circola solo su una corsia, perché le operazioni di sgombero della carreggiata non sono ancora terminate, così come quelle di ripristino dei danni. Al momento sono segnalati ben nove chilometri di coda verso Roma per l’incidente Valmontone.

"Moussa Sangare lasciato libero di uccidere"/ Bruzzone: "Borderline grave, quelli come lui vanno ricoverati"

Per quanto riguarda la vittima, secondo Il Messaggero a perdere la vita nella carambola tra i quattro veicoli sarebbe stata una donna di 62 anni di nazionalità tedesca. Nel frattempo, sono state diffuse le immagini di un drone che riprende dall’alto i mezzi coinvolti nell’incideste stradale e la lunga coda che si è creata in seguito ad esso.