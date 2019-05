Roma, muore bimbo di 10 mesi in un asilo nido/ Morto nel sonno?

Tragedia avvenuta in un asilo nido di Roma, dove un bimbo di neanche un anno, soli 10 mesi, è morto. Stando a quanto riportato in questi ultimi minuti dall’edizione online del Corriere della Sera, il piccolo sarebbe deceduto nella mattinata di oggi, martedì 28 maggio 2019, presso l’asilo nido Pastrocchi sito in via della Marrana all’Appio. Inutili i tentativi di soccorso delle maestre prima, e del medico del 118 intervenuto successivamente con un’ambulanza: il bimbo non ce l’ha fatta, con la situazione che è precipitata nel giro di breve tempo. Hanno tentato di rianimare il corpicino del piccolo anche i carabinieri della compagnia locale, ma anche il loro intervento è stato vano. Secondo quanto riferito dalla madre della vittima, e riportato dal Corriere della Sera, il bambino si era svegliato male quest’oggi, un po’ agitato, ma oltre a questo piccolo “indizio”, non soffriva di alcuna specifica patologia.

ROMA, MUORE BIMBO DI 10 MESI IN UN ASILO NIDO

Ad accorgersi che qualcosa non andava anche una maestra, che aveva notato il bimbo molto agitato subito dopo il riposino prima di pranzo. La situazione, stando alla ricostruzione, è precipitata nel giro di pochi minuti, con il bimbo che è divenuto cianotico a seguito di alcune difficoltà respiratorie. A quel punto sono quindi intervenute le insegnanti e poi gli uomini del 118, con l’ambulanza che si trovava già in zona ed è quindi giunta pochi minuti dopo la chiamata. Nella sede dell’asilo nido sono giunti pochi istanti dopo anche i genitori del piccolo, una coppia di amici, e i genitori della giovane maestra che per prima si era accorta di quanto stesse accadendo. I carabinieri intervenuti hanno accompagnato in caserma cinque educatrici dell’asilo per cercare di ricostruire la vicenda, ma ulteriore chiarezza verrà fatta dall’autopsia già disposta dal magistrato di turno ed eseguita presso l’istituto di Medicina Legale dell’università La Sapienza. I carabinieri stanno anche accertando il tempo passato dal malore alla chiamata dei soccorsi, ma la morte del piccolo sembrerebbe essere assolutamente naturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA