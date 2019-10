Roma, reagisce a rapina e gli sparano in testa/ Grave 25enne: difendeva la fidanzata

È gravissimo il ragazzo 25enne che provato a reagire ad una rapina per difendere la fidanzata nel pieno del quartiere Appio-Caffarella a Roma questa notte attorno alle 23.30: gli hanno sparato in testa come “reazione” a quella ribellione mostrata dal giovane preso di sorpresa mentre stava dirigendosi verso un locale nella zona Appio, nei pressi della stazione Colli Albani della Metro A assieme alla fidanzata, una 24enne di origini ucraine. Secondo le prime informazioni fatte circolare sui media dagli inquirenti, il ragazzo stava trascorrendo una tranquilla serata in compagnia della sua ragazza quando due uomini si sono avvicinati e hanno colpito la ragazza alla testa con un oggetto contundente prima di rubarle lo zaino. A quel punto il 25enne avrebbe reagito e per questo motivo i due rapinatori gli hanno sparato senza pietà alla testa: al momento, dopo i soccorsi chiamati dalla ragazza sotto choc, il giovane è ricoverato al San Giovanni di Roma e sarebbe in pericolo di vita in gravissime condizioni. La 24enne ucraina ha invece riportato una forte contusione alla testa.

RAPINA A ROMA, GRAVISSIMO UN 25ENNE CHE HA PROVATO A REAGIRE

Secondo quanto spiegano gli agenti della Scientifica entrati in azione nel locale vicino al parco della Caffarella, il proiettile dello sparo ha infranto poi il vetro del locale ed è stato ritrovato stamane sul luogo dell’aggressione. Il pub in questione è il John Cabot di Via Teodoro Mommsen e la rapina alla fine è stata “solo” alla borsa della ragazza, tanto è bastato però per scatenare una tragedia del genere. Sul posto i carabinieri della compagnia Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Roma; sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci. Secondo le prime indiscrezioni della Procura, si indaga su tentato omicidio e ovviamente si cercano i due uomini ancora non identificati (quantomeno a livello pubblico, mentre i certo la ragazza avrà lasciato qualche descrizione dei loschi figuri che hanno sparato al suo ragazzo).

