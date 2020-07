Roma, sciopero Atac oggi 10 luglio/ Stop mezzi pubblici: bus, treni e metro a rischio

Sciopero dei mezzi pubblici previsto per oggi, venerdì 10 luglio, a Roma. Si preannuncia una giornata di passione per tutti i lavoratori che utilizzano i mezzi capitolini per andare a lavoro, nonché per tutti gli altri passeggeri. Gli stop, come ricorda Romatoday, riguarderanno Atac e Roma Tpl, nonché Cotral, per un’agitazione che andrà quindi a coprire l’intero parco di mezzo pubblici della capitale. Ad indire lo sciopero è stata l’organizzazione sindacale Faisa Cisal, e per quanto riguarda Atac, i mezzi resteranno fermi dalle ore 8:30 fino alle 17:00, e poi dalle ore 20:00 fino al termine del servizio diurno. Di conseguenza, l’agitazione inizierà fra circa mezz’ora, e andrà avanti fino alla seconda fascia di garanzia prevista dalle ore 17 fino alle ore 20. Durante gli orari indicati sopra saranno possibili stop di bus, filobus, tram, metropolitane nonché treni delle linee Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Inoltre, durante la fascia di sciopero non sarà garantito il servizio di ascensori, scale mobili e montascale.

SCIOPERO ROMA MEZZI PUBBLICI ATAC, COTRAL, TPL: I DETTAGLI DELL’AGITAZIONE

Per quanto riguarda invece i mezzi pubblici di Roma Tpl, lo sciopero sarà di 4 ore, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e si fermeranno i lavoratori del sindacato Usb. Una protesta che interesserà solamente le linee 013 (anche la 013D), 078, 763, 764, 767, 777 e 778, mentre tutti gli altri collegamenti viaggeranno invece regolarmente. Infine lo sciopero dei mezzi Cotral, che prevederà un’agitazione identica a quella di Atac, quindi dalle ore 8:30 alle 17:00, e poi dalle ore 20:00, fino al termine del servizio. I mezzi viaggeranno come di consueto fino alle 8:30 e poi dalle 17:00 fino alle 8:00 di sera. Saranno invece garantiti regolarmente i treni di Trenitalia, che non subiranno quindi alcun ritardo o cancellazione. Per avere maggiori informazioni sull’andamento dello sciopero, si consiglia di consultare con regolarità il sito di Atac, Cotral e TPL, nonché i vari social delle tre compagnie dove verranno forniti aggiornamenti in tempo reale sulla regolarità o meno delle corse.



