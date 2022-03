ROMA TRE INCONTRA LE AZIENDE/ Infratel Italia e la sfida del Pnrr per i giovani

Riprende “Roma Tre incontra le aziende”, iniziativa di Ateneo nata nel 2018 e dedicata a rafforzare il legame del mondo universitario con le imprese grazie a una serie di appuntamenti dedicati agli Amministratori Delegati delle principali realtà leader in Italia.

Il primo appuntamento, svoltosi oggi al Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica, ha visto protagonista Infratel Italia, società del Gruppo Invitalia che opera nel settore delle telecomunicazioni con l’intervento dell’AD Avv. Marco Bellezza. Al centro della lectio il ruolo chiave dei giovani e delle competenze digitali per realizzare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Negli ultimi due anni la nostra azienda è cresciuta in maniera organica avendo la responsabilità della realizzazione dei piani di infrastrutturazione digitale del Paese. Abbiamo assunto tanti nuovi colleghi e la sfida del PNRR che ci vede come soggetto attuatore richiederà un ulteriore e significativa crescita dimensionale e di competenze” ha dichiarato Marco Bellezza, AD Infratel Italia. “La collaborazione con le Università diviene dunque ancor più necessaria per attrarre talenti in un contesto di mercato particolarmente competitivo. La giornata odierna è la prima tappa di un percorso che nei prossimi mesi condurremo per rafforzare la squadra di Infratel dedicata alla realizzazione del PNRR ” ha concluso Bellezza.

Ogni incontro, della durata di una mattinata, è dedicato a una singola impresa che, attraverso l’intervento di una figura apicale, ha l’opportunità di interagire in modo informale con una platea di studenti selezionati. All’intervento del capo azienda segue la testimonianza della funzione HR per guidare i laureandi nel percorso di approccio al mondo del lavoro e creare occasioni di Employer Branding per le aziende partecipanti.

“Roma Tre incontra le aziende” è un progetto di punta della strategia della Terza Missione dell’Università Roma Tre. L’Incontro di oggi con Infratel ha costituito un importante momento di confronto e di dialogo sul tema fondamentale del ruolo delle competenze digitali nelle professioni del futuro e sulle capacità di risposta delle istituzioni formative, ed in primis quelle universitarie, alla crescente domanda che è necessario soddisfare per la realizzazione del PNRR. Siamo felici che i nostri studenti abbiano avuto oggi l’opportunità di confrontarsi con una realtà dinamica, vincente e innovativa” ha concluso Silvia Ciucciovino, Prorettore di Roma Tre con delega ai rapporti con il mondo del lavoro.

