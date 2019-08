Romina Jr Carrisi/ Il “peso” di essere figlia di Romina Power e Al Bano…

Romina Jr Carrisi, la scelta di “scappare” in America…

Cellino San Marco andava troppo stretto a Romina Jr Carrisi, una delle figlie di Romina Power e Al Bano. Per questo ha scelto di trasferirsi a Los Angeles sei anni or sono e proseguire in America i suoi studi di recitazione e regia. Lo spettacolo è sempre stato nelle sue corde, ma le porte a quanto pare non si sono mai aperte del tutto. “Sentivo che ogni passo che facevo veniva osservato e criticato”, rivela in una lunga intervista a Vanity Fair parlando del periodo buio che l’ha spinta a cambiare Paese. Essere ‘figlia di’ le ha impedito inizialmente di vivere una vita professionale anonima, per esempio facendo la commessa in un negozio. Un lavoro che ha dovuto abbandonare quando i clienti hanno iniziato a riconoscerla. Di recente Romina Jr ha pubblicato invece una raccolta di poesie, dal titolo Se Fossimo Altrove, in cui parla del dolore legato all’assenza di un amore. Anchce se molti dei suoi scritti, confessa, sono stati ispirati da uno dei suoi ex fidanzati. Techetechetè Superstar farà un omaggio ad Al Bano e Romina Power per la puntata speciale che andrà in onda stasera, 31 agosto 2019. Una carrellata omaggio a quella che agli occhi degli italiani è stata a lungo la coppia più bella del mondo. La frattura avvenuta diversi decenni fa fra i due ex innamorati ha colpito molto Romina Jr, ora felice di poterli rivedere di nuovo insieme. “Ormai non me l’aspettavo più”, sottolinea, “era come quando ti abitui a stare al freddo”.

Romina Jr Carrisi, una vita diversa dalla sorella Cristèl

Del tutto diversa la vita di Romina Jr Carrisi rispetto a quella della sorella Cristèl. La prima lontana anni luce dall’amore, ha fatto un’incursione in se stessa alla ricerca di un suo equilibrio interiore che passa anche dall’essere single. La seconda invece, più giovane d’età, ha appena dato alla luce il suo secondo figlio. “Mi sono lasciata una settimana fa”, ha confessato lo scorso marzo Romina Jr nel salotto di Domenica In, aggiungendo anche che la rottura è avvenuta senza sofferenza da parte di entrambi. “Mi dava fastidio l’attenzione morbosa e l’indelicatezza nel voler sapere a ogni costo cosa fosse successo”, continua poi parlando della rottura storica fra i due genitori Al Bano e Romina Power. Al tempo quel concetto di famiglia a cui erano state abituate fin da piccole si spezza in modo imprevisto e Cristèl, per non sentire la pressione mediatica su di sè, decide di andare a studiare all’estero. “All’inizio sono rimasta con papà”, dice invece Romina Jr pensando ai primi momenti successivi alla separazione dei genitori. Poi ha scelto di trasferirsi a Roma con la madre, in un palazzetto a Trastevere che in seguito la Power ha voluto donare ad una scuola Buddhista. “Spesso dico di no alle interviste perché devo parlare dei miei genitori e non di me”, dice poi con amarezza la secondogenita di Al Bano, ricordando come il suo cognome l’abbia penalizzata a lungo nel mondo dello spettacolo, fino a precluderle molte possibilità.

