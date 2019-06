Romina Jr Carrisi/ “Ho sofferto come figlia di Al Bano e Romina. Ora amo un medico”

Bellissima e fragile, Romina Carrisi, la figlia più piccola di Al Bano e Romina, dopo un lungo lavoro fatto su se stessa, ha trovato il proprio equilibrio. Sono ormai lontani gli anni in cui a causa delle critiche e della pressione mediatica, Romina aveva cominciato a fare uso di alcune sostanze come raccontò lei stessa un po’ di tempo fa. Oggi, Romina Jr è una giovane donna che ha trovato il proprio posto nel mondo, ma che non nasconde le proprie debolezze e fragilità. “Ho una consapevolezza nuova grazie alla quale ho imparato a volermi bene – ha spiegato al settimanale Gente -, a non prendermi troppo sul serio. Lo specchio non è più un rivale o un giudice inflessibile. Finalmente mi trovo a mio agio nella mia pelle – ha aggiunto -. Ho scoperto di essere intollerante al nichel e ho eliminato ogni cibo che lo contiene. Facendo davvero attenzione sono dimagrita, ho perso due taglie. Inoltre faccio palestra e yoga, ballo salsa e il tango”.

ROMINA CARRISI JR: “AMO UM MEDICO DOPO AVER SOFFERTO TANTO”

Non è stato facile accettare se stessa e il mondo del quale fa parte sin dalla nascita, ma Romina Jr Carrisi ce l’ha fatta. A rendere più difficile la strada è stata anche la condizione di figlia d’arte: “Guardo al futuro con occhi positivi e propositivi. Non credevo abbastanza in me stessa, l’essere figlia d’arte non mi ha aiutata”, ha spiegato al settimanale Gente. Anche la vita privata va a gonfie vele. Nel momento in cui non cercava nulla, infatti, Romina ha trovato l’amore: un uomo che la rende serena e che non fa parte del mondo dello spettacolo. “Da poco ho iniziato a frequentare un uomo che mi fa stare bene – ha svelato -. Ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto. Lui è distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro. Non ero in cerca di nulla, è stata una sorpresa totalmente inaspettata”.

