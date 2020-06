Romina Mosso Morais Gomes, Madre Natura Ciao Darwin 7/ Scomparsa dai riflettori?

L’arrivo di Romina Mosso Morais Gomes a Ciao Darwin 7 come Madre Natura ha suscitato non poche polemiche e anche se sono trascorsi diversi anni da allora, l’episodio è rimasto nella storia del programma di Paolo Bonolis. Oggi, lunedì 15 giugno 2020, Canale 5 trasmetterà nella sua prima serata la replica della puntata che ha spinto la modella nel mirino degli haters. In seguito alla messa in onda della sfida Carne Vs Spirito, Romina infatti si è beccata diversi insulti. Chi l’ha chiamata scimmia, chi anoressica per via del suo corpo ‘esile’ (ma comunque perfetto). Niente a confronto quindi con quanto ottenuto dalla modella che ha incarnato il suo stesso ruolo nell’appuntamento precedente, Rym Saidi, che di contro è diventata una delle più amate dal pubblico italiano. Originaria di Capo Verde, la modella ha messo in luce la sua bellezza e si è conquistata una fetta di pubblico. Anche se le malelingue non hanno tardato a farsi sentire sui social. Purtroppo però Romina ha dovuto subire altri insulti anche nei mesi successivi alla messa in onda. “Diciamo che è cominciato tutto quel giorno”, ha detto all’epoca nelle Stories di Instagram, “che per me era una sera speciale, ma certe persone mi hanno distrutta in tutti i sensi. Non smetterò mai di combattere“. Questa volta tuttavia la modella ha puntato il dito contro Facebook, colpevole di aver censurato il post in cui denunciava chi l’aveva insultata. Clicca qui per guardare il video di Maria Mosso Morais Gomes.

Romina Mosso Morais Gomes, scomparsa dai riflettori?

Che fine ha fatto Romina Mosso Morais Gomes? Da quando l’abbiamo vista nei panni di Madre Natura in Ciao Darwin 7 sembra scomparsa dai riflettori del piccolo schermo. E persino da quelli di Instagram, dove il suo account è ancora privato. Per la gioia dei fan, è possibile seguirla su Facebook grazie alla sua pagina personale. Dove ancora una volta sottolinea di non voler essere considerata solo una bellezza mozzafiato. “Lei è molto di più di un bel corpicino“, scrive in uno degli ultimi post. Lo sguardo dell’utente però non si può soffermare che su quelle curve sinuose, la pelle liscia come seta e priva di imperfezioni che la modella mette in evidenza grazie ad un bikini color fucsia. Clicca qui per guardare la foto di Romina Mosso Morais Gomes. Dopo l’esperienza nel programma di Paolo Bonolis, la modella è ritornata a calcare le passerelle e ha partecipato di recente alla collezione 2020/2021 di Nuova Varese Pellicce. Sui social però Romina ama anche condividere i suoi pensieri riguardo a temi scottanti, come la morte dell’elefantessa incinta avvenuta ad inizio mese. “La cattiveria si è diffusa in tutta la Terra“, scrive, “mi vergogno di essere umana. Le hanno offerto un ananas piena di fuochi d’artificio che sono esplosi, tagliandole la mandibola e la pancia, dove stava portando il suo cucciolo”.

Video, Madre Natura a Ciao Darwin





